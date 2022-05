El risc de la verola del mico per la salut pública a escala mundial ja és «moderat». Així ho assenyala l’Organització Mundial de la Salut (OMS). La malaltia ha superat els 250 casos confirmats en zones geogràfiques molt diferents i, per primera vegada, sense vincles epidemiològics coneguts amb els països de l’Àfrica Occidental i Central, on va sorgir el virus. Fins al 26 de maig, s’han notificat 257 casos confirmats en laboratori i 120 més de sospitosos, en un total de 23 països. No obstant, no s’ha registrat cap mort. El president de la Societat Espanyola d’Immunologia, Marcos López Hoyos, descarta que la malaltia pugui derivar en una pandèmia i demana «no generar una alarma».

La directora del Departament de Pandèmies i Malalties Epidèmiques de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Sylvie Briand, ha assegurat que el més probable és que augmentin els casos de verola del mico, però ha subratllat que és un virus que «no ha de preocupar la població general». «No sabem si estem veient la punta de l’iceberg o si queden més casos», ha dit Briand. Ha admès «incertesa» sobre com evolucionarà el virus, però ha remarcat que «no és com la covid-19» perquè no es transmet ràpidament. Ha insistit que la transmissió de la verola del mico es pot aturar si s’actua amb rapidesa. La recomanació de l’OMS continua sent principalment l’aïllament de les persones contagiades perquè es transmet pel contacte físic. Però no hi ha ni restriccions ni campanyes de vacunació massives. «Si apliquem les mesures adequades, el més probable és contenir el contagi. És una fase molt inicial i tenim l’oportunitat de frenar (la transmissió) ara», ha subratllat Briand. Davant una infecció, ha dit que cal cobrir les lesions, evitar el contacte amb la pell i netejar els utensilis que la persona contagiada hagi tocat. Per frenar els brots, ha demanat a les autoritats fer rastreig dels contactes per detectar els casos en la primera fase.

La directora del Departament de Pandèmies i Malalties Epidèmiques de l’OMS ha assegurat que la majoria dels casos detectats són lleus i que la mortalitat és baixa i es pot reduir amb els tractaments i les vacunes.

Una desena de casos a Catalunya

El departament de Salut xifra en una desena els casos de verola del mico a Catalunya. Per qüestions de privacitat Salut no ha donat més detalls sobre els casos confirmats. Segons el Departament, el procés per confirmar els potencials casos sospitosos de verola del mico requereix d’estudis de microbiologia i seqüenciació que no són immediats.

La verola del mico provoca símptomes similars a la verola, eradicada l’any 1980, però menys greus, com ara febre, maldecap, dolors musculars i erupció a la pell. La majoria de les persones afectades es recuperen en un període d’entre dues i quatre setmanes.