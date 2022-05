El Consorci Sanitari de l’Anoia té entre mans la reforma de l’Hospital de Dia Oncològic, un projecte que convertirà aquesta àrea en un espai més còmode i acollidor per als pacients i els seus familiars. Sota el lema «La seva lluita és la nostra lluita» està en marxa una campanya de mecenatge per fer més confortable l’àrea oncològica. Les aportacions es poden fer a través del web www.eslanostralluita.cat.

Quin és l’objectiu de la remodelació de l’Hospital de Dia Oncològic?

Que els malalts de càncer, que han de passar llargues estones fent tractaments, tinguin la intimitat i el confort que necessiten. Pensem que és important millorar la comoditat i disposar d’uns espais més moderns i més pràctics i confortables, tant per als professionals com sobretot per als pacients.

Sense oblidar el compliment dels estàndards hospitalaris, el projecte arquitectònic vetlla per crear un ambient domèstic emprant materials i dissenys propis d’una llar. En aquest sentit, la reforma parteix de la premissa que els pacients i familiars se sentin com a casa, oi?

Sí, aquest és el repte. Per tal de donar més privacitat als usuaris, se separarà la sala de tractaments de l’espai de consultes, amb dos circuits totalment diferenciats. La zona de tractaments mantindrà la capacitat actual, amb vuit butaques oncològiques i dues habitacions que permeten atendre pacients especialment vulnerables. Tot i que la capacitat serà la mateixa, les butaques es renovaran per complet i s’orientaran cap a un pati interior, on actualment hi ha una terrassa sense accés. Aquest pati facilita la il·luminació natural, cuidant cada detall de l’espai perquè sigui un lloc relaxant. La reforma també contempla la millora dels circuits assistencials, amb una central d’infermeria oberta i en contacte amb la sala de tractaments, facilitant un tracte més directe amb els pacients.

La reforma respon a les necessitats dels usuaris. Es va fer un procés participatiu, com va anar?

Va ser molt enriquidor. Els i les pacients, el seu entorn familiar, i el personal mèdic hem contribuït a posar el nostre granet de sorra aportant idees al projecte de millora de l’àrea oncològica. Es van detectar les necessitats dels usuaris amb una riquesa de conclusions que han servit per tenir sobre la taula un projecte que suposarà una atenció assistencial més eficient.

Quins terminis preveuen?

La previsió és que les obres es posin en marxa entre els mesos de juliol i agost i que abans de finals d’any puguin estar enllestides. Tot i això, mentre durin els treballs de reforma, el servei no s’aturarà; habilitarem un espai per seguir fent la nostra feina en una situació més que correcta.

Cada any s’atenen més de 250 pacients oncològics en aquest Hospital de Dia d’Igualada, on es duen a terme tractaments com ara la quimioteràpia.

Sí, atenem més de 250 pacients amb càncer cada any. I fem més de 400 primeres visites anuals.

D’aquí la importància d’invertir en aquesta àrea. Es fa un pas important per millorar l’atenció als malalts de càncer?

En els últims anys ja s’han anat fent inversions que han permès adquirir aparells mèdics o fer petites millores als espais. Ara, es farà un pas més amb un espai molt confortable.

La reforma té un cost aproximat de 400.000 euros, que es finançaran amb l’ajuda d’una campanya de mecenatge. Està funcionant bé?

Sí, tota aportació econòmica és benvinguda. Les persones, empreses i entitats que vulguin col·laborar en l’Hospital de Dia Oncològic ho poden fer al web www.eslanostralluita.cat.