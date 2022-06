La sarna és un problema cutani freqüent provocat pels ‘Sarcoptes scabiei’, uns diminuts àcars que furguen la pell i deixen allà els seus excrements (caques). Les femelles d’àcar posen els seus ous als petits túnels que furguen sota la pell. I això causa petites erupcions cutànies i butllofes que piquen.

De fet, aquest és el seu símptoma principal: una picor molt intensa i generalitzada que empitjora a la nit o quan la zona rep calor. També pot produir urticària, erupcions i irritació de la pell.

La picor comença algunes setmanes després de contraure la malaltia i en adults es concentra sobretot a mans, peus, axil·les, al pit o als genitals. En nens també pot afectar la cara.

S’agafa a través dels animals?

Els animals no propaguen sarna humana, sinó un altre tipus de malaltia provocada per un paràsit diferent. El contacte amb un animal infectat podria provocar una reacció temporal a la pell de la persona, que desapareixerà en un parell de dies.

Què he de fer si crec que tinc sarna?

Acudir al metge més pròxim per explicar-li els símptomes. El doctor confirmarà un contagi per sarna avaluant una mostra de pell al microscopi o mitjançant una biòpsia de pell. Seria convenient que les persones pròximes a un afectat apliquessin el tractament tot i que no presentin símptomes.