Un senzill test, basat en la tecnologia «PCR», permet mesurar la immunitat cel·lular específica contra el coronavirus SARS-CoV-2 i saber quant dura la protecció que aporten les vacunes contra la covid-19. Ha aconseguit desenvolupar aquest test un equip internacional de científics, en què han participat investigadors del Centre Nacional de Microbiologia de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) espanyol, de l'Hospital Mount Sinai de Nova York i de l'Escola de Medicina de Duke a Singapur, i els resultats del seu treball s'han publicat avui a la revista Nature Biotechnology.

Mitjançant tècniques de seqüenciació massiva en individus vacunats i infectats per SARS-CoV-2, l'equip d'investigadors ha identificat una molècula (la CXCL10) com un nou biomarcador de la immunitat cel·lular, i utilitzant la tècnica de reacció en cadena de la polimerasa (la ja popular PCR), l'estudi ha demostrat la capacitat de mesurar la resposta cel·lular de manera «ràpida, senzilla, i econòmica» d'un gran nombre de mostres. Aquesta innovadora tecnologia facilita l'avaluació de la immunitat cel·lular en estudis poblacionals i assajos clínics amb un alt nombre de participants, cosa que suposa, segons una nota difosa avui per l'Institut de Salut Carlos III, un gran avenç metodològic.

A més, aquest assaig pioner permet diferenciar la resposta immune de la vacunació contra la covid-19 de la infecció pel virus del SARS-CoV-2, per tant, té implicacions directes en possibles polítiques de salut pública i pot ser determinant a l'hora de prendre decisions. Jordi Ochando, científic del Centre Nacional de Microbiologia de l'ISCIII i un dels autors del treball, ha explicat que aquesta tecnologia «permet analitzar centenars de mostres al dia perquè es basa en la tecnologia de PCR», i ha observat a més que l'equipament per portar a terme els tests està ja disponible en la majoria d'hospitals i centres de recerca, per tant, aquesta tecnologia és accessible a tota la població en general. La recerca s'ha desenvolupat en col·laboració amb diferents instituts de recerca sanitària acreditats pel mateix Institut de Salut Carlos III, com els vinculats als hospitals de La Paz, Gregorio Marañón o el 12 de Octubre, de Madrid.