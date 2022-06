Perdre pes és un dels grans objectius per a molta gent, i més amb l'estiu trucant a la porta (si és que aquests darrers dies de primavera no es poden considerar ja estiu amb la calor i bon temps que ha fet). Però no tot s'hi van per reduir pers. Les dietes miracle no existeixen i els experts recomanen trobar la que millor s'adapti a tu per intentar aconseguir l'objectiu. I entre les alternatives que et poden ajudar a perdre pes força ràpidament hi ha un cítric, la llimona.

En aquest article t'explicarem com aplicar una dieta baixa en calories i diürètica que contribueix a perdre pes de forma ràpida. Es tracta de la dieta de la llimona, un tipus de règim que a més d'ajudar-nos a aprimar-nos ràpidament, t'ajuda et netejar l'organisme. És una dieta depurativa que promet eliminar toxines del cos, així com netejar el sistema digestiu i els ronyons. És important assenyalar que no és una dieta que es pugui mantenir molts dies i la seva única finalitat és perdre pes per un moment concret. No és recomanable per a persones amb problemes de salut crònics i ni qui tingui problemes d'estómac; i s'ha de seguir amb precaució ja que pot provocar molèsties gàstriques. Sobretot, no s'ha d'aplicar més de cinc dies, ja que és una dieta carencial. A més, no s'ha de repetir de forma continuada i sota cap circumstància s'ha de repetir abans de dos mesos.

La llimona és una fruita que té una gran quantitat de minerals, com el potassi, el ferro i el magnesi, i és molt rica en vitamina C. Gràcies a això se la considera una bon aliada del sistema immunològic, promou la formació de col·lagen i contribueix a la cicatrització de les ferides. A més, té molt poques calories, produeix efecte saciant, facilita la digestió dels aliments i afavoreix l'expulsió de líquids del cos, potenciant l'eliminació de toxines. També se la considera un potent cremagreixos, per això s'ha convertit en l'aliat perfecte d'algunes dietes.

Així és la dieta de la llimona

El primer pas per baixar de pes amb la dieta de la llimona comença just a l'hora d'aixecar-te. A primera hora del matí i en dejú has de prendre un got d'aigua tèbia amb llimona. Durant la resta del dia, has d'introduir el suc de llimona als plats. Per exemple, és un perfecte guarniment per a les amanides i un ingredient excel·lent per a les teves sopes aprimadores o també pot acompanyar carns i peixos a la planxa.

I més enllà dels àpats principals, també és important prendre aigua amb llimona al llarg de tota la jornada per anar depurant el teu organisme i netejar el fetge. Prepara una ampolla de litre i mig d'aigua mineral amb el suc d'una llimona i vés prenent la barreja durant tot el dia. A més, de l'aigua amb llimona, són clau en aquest règim les infusions amb llimona, te de llimona i gingebre o una infusió de canyella i llimona són una bona alternativa que t'ajudarà a desinflar el teu ventre i a cremar greixos . A més, pot afegir una gotes de llimona a qualsevol altra infusió per aprimar-te que et preparis.

Amb la dieta de la llimona, la llimonada passa a formar part de la teva alimentació diària. Per eliminar una mica la seva acidesa, pots endolcir-ho amb mel o amb canyella, i anar alerta ja que pot provocar malalties estomacals. Durant els cinc dies que dura la dieta és important començar i acabar el dia amb un got de llimonada. La resta del nostre menú es basarà en la disminució del consum de proteïnes i carbohidrats i un augment del de fruites i verdures. Tots aquests consells us poden ajudar a trobar una solució ràpida per perdre pes de cara a l'operació biquini.