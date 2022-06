L'Hospital de Sant Pau ha presentat aquest dimecres els resultats d'un assaig clínic en què 10 pacients malalts de Linfoma de Hodgkin i No Hodgkin que no havien reaccionat a tractaments convencionals han respost positivament. De fet, la meitat d'ells van veure com el càncer desapareixia completament del seu cos. El nou medicament és un tractament d'immunoteràpia que es fabrica a partir d'una cèl·lula blanca, un limfòcit, del mateix pacient. Els pacients tractats provenen de diferents comunitats autònomes de l'Estat i d'altres països europeus (Itàlia, Àustria i Polònia). Els resultats suposen la Fase 1 de l'estudi i la base per a la Fase 2, els pacients del qual ja han començat a rebre el tractament a l'Hospital de Sant Pau.

El tractament ha demostrat «tenir un excel·lent perfil de seguretat» i aporta unes dades preliminars d'una «altíssima eficàcia», ja que un 50% dels 10 pacients de l'assaig van tenir una resposta completa al tractament amb desaparició del limfoma, apunta l'Hospital de Sant Pau. El projecte ha estat liderat pel doctor Javier Briones, cap de la Unitat d'Hematologia Clínica de l'Hospital de Sant Pau i director del Grup de recerca d'Immunoteràpia Cel·lular i Teràpia Gènica de l'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau. Els resultats de la Fase I de l'estudi acaben de ser presentats en el prestigiós Congrés de la Societat Europea d'Hematologia (EHA2022 Congress) que s'està celebrant a Viena aquesta setmana.