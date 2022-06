Els sopars han de ser lleugers. Aquesta és una premissa que es repeteix en totes les dietes per aprimar-se i és una cosa que tots els nutricionistes recomanen. No només és important per perdre pes, sinó que també ajuda a descansar millor.

Moltes vegades busquem com cremar aquest greix que tenim a l'abdomen i que no aconseguim treure'ns per molt que fem exercicis o mengem millor. Molts hem intentat fer-nos amb batuts per baixar de pes, reduir greix, depurar el nostre cos, en definitiva, sentir-nos millor. Per això, aquí us expliquem com elaborar un batut antioxidant que compleix aquests requisits i, a més, és saciant i diürètic.

Pinya, espinacs i api. Són els protagonistes del batut carregat de vitamines i antioxidants. És una opció saludable i saciant que a més també té components antiinflamatoris.

Els ingredients són: una branca d'api, dos grapats d'espinacs, una branca de julivert, dues rodanxes de pinya i un got gran d'aigua. Pel que fa a l'elaboració, una vegada més, només batre introduir tots els elements.

A la ingesta d'aquestes dues begudes cal sumar, per descomptat, una dieta equilibrada rica en fruites i verdures i fer exercici físic.

Si us ha agradat aquesta recepta, en aquesta informació també us expliquem com preparar un deliciós batut cítric, també ideal per prendre mentre estàs a dieta o després d'entrenar.

Aranja, poma i col arrissada o kale. Aquests són els ingredients principals d'aquest batut amb un alt poder antioxidant i saciant. Aquests són els ingredients: el suc d'una aranja, una poma, dos grapats de col arrissada, un tros de gingebre (al gust), unes fulles de menta i un got d'aigua gran. Pel que fa a l'elaboració, és molt senzill: rentar les fruites, pelar la poma i barrejar-ho i batre-ho tot.