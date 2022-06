A l'estiu, tota cuca viu, diu la dita. Aquesta època de l'any fem més vida a fora i, quan estem a casa i ja és tard, obrim les finestres de bat a bat perquè corri una mica d'aire. Estiguem on estiguem, els insectes ens acompanyaran i no ens escaparem d'algun regal en forma de picada. Alguns ens provocaran petites reaccions. Altres, però, ferides de mida considerable i que ens faran dubtar sobre so el que ens ha picat és un mosquit o un altre tipus d'insecte. Amb aquests consells podràs reconèixer les picades i evitar qualsevol tipus de problema greu.

L'insecte que més picades produeix és el mosquit. Apareixen sobretot a l'estiu i quan més solen picar és des del capvespre fins a la matinada. Només piquen les femelles, que s'alimenten succionant la sang de les seves víctimes. Travessa amb el seu aparell succionador la pell i inocula una substància anticoagulant per poder "xuclar" la sang. Aquesta substància és la que ocasiona la coneguda picor i la típica ronxa i és també la causant d'algunes reaccions al·lèrgiques severes entre les persones que hi són especialment sensibles. Són les més comunes i se solen reconèixer amb facilitat. Es manifesta amb petits bonys i vermellors. Solen causar picor o coïssor durant els primers dies. També poden provocar inflamacions que, depenent de la zona on es produeixin poden ocasionar molèsties importants. Les parpelles, orelles i altres zones sensibles solen ser les part on més mal fa una picada de mosquit. En tot cas, davant de qualsevol tipus de reacció que es consideri desmesurada, es recomana acudir al metge. Picada d'abella i de vespa Les picades d'abelles solen manifestar-se de forma similar a les de mosquit, tot i que provoquen més dolor i coïssor. Si es tracta d'una abella, l'agulló sol quedar enganxat i cal treure'l de la pell. Posteriorment és aconsellable rentar la zona amb aigua i sabó i aplicar una compresa freda per evitar la inflor. En cas de percebre una reacció al·lèrgica a la picada (és certament freqüent la intolerància al verí d'aquests insectes) és convenient visitar ràpidament el metge. Picada d'aranya En general, les picades d'aranya són com les de qualsevol insecte. Poden provocar un envermelliment i inflor de pa pell, però les mossegades dels aràcnids normalment són innòcues. De fet, és una espècie que no ataca si no se sent agredida. S'estima que només unes 30 espècies d'aranya al món poden provocar danys greus a humans. Picades de puces Les puces piquen gairebé en filera o grups. La forma de la picada és molt característica en forma de ronxes o pàpules. En aquest cas, i més enllà de les molèsties pròpies com la coïssor o la picor, el problema que origina és més de caràcter sanitari perquè transmeten malalties amb la seva picada. Picadura de xinxes Són picades grans aïllades que a diferència dels mosquits o puces succionen de forma lenta fins a saciar-se augmentant fins i tot diverses vegades el seu volum. Un cop tipes es deixen anar i queden a la roba o cabells de la seva víctima per seguir picant.