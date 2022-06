Un equip de nefròlegs i cirurgians de l’Hospital Sant Joan de Déu i de l’Hospital Clínic de Barcelona han finalitzat amb èxit per primera vegada a Espanya un trasplantament de dos ronyons procedents d’un mateix donant a dos pacients bessons idèntics.

Els nens, d’11 anys, van néixer amb una poliquistosi renal autosòmica, un trastorn hereditari que provoca el desenvolupament de quistos dins dels ronyons i causa una pèrdua lenta i progressiva de la funció renal que fa necessari el trasplantament a llarg termini, ha explicat l’Hospital Sant Joan de Déu.

L’equip mèdic del Servei de Nefrologia de Sant Joan de Déu que els atén va plantejar l’opció del trasplantament renal a la família dels pacients el març d’aquest any, ja que, amb només 11 anys, els seus ronyons presentaven un funcionament de tan sols el 10%.

Dilema ètic

«Com que els pares són del mateix grup sanguini, la idea inicial era que un dels progenitors pogués donar un ronyó a un dels nens i l’altre progenitor, a l’altre», ha explicat el cap del Servei de Nefrologia de Sant Joan de Déu, Álvaro Madrid. Al realitzar les proves per ser donants, però, els metges van comprovar que ni el pare ni la resta de familiars eren compatibles.

«Aquesta situació ens plantejava un gran dilema ètic; no podíem fer el trasplantament a només un dels dos nens quan es trobaven en una situació clínica idèntica. No hi havia cap criteri objectiu que ens indiqués que un requeria el trasplantament de manera més urgent que l’altre», ha relatat Madrid.

Descartada la donació en vida, l’equip mèdic va optar llavors pel donant mort i van inscriure els dos nens en la llista d’espera de l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT).

Generositat

Gràcies a la generositat d’una família i a l’organització de tot el dispositiu per part de les oficines de coordinació de l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) i de l’OCATT, es va poder fer el trasplantament als dos menors simultàniament poc després, ha destacat l’hospital.

En poques hores, els dos nens entraven a quiròfan –primer, l’un; i, a l’acabar aquest trasplantament, l’altre– per rebre el nou ronyó. Els germans, que s’han mantingut ingressats junts en tot moment, van superar algunes complicacions, han evolucionat de manera favorable i actualment només requereixen control ambulatori.