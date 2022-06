Després de fer públic el llançament de la seva nova web, la transformació digital i les noves eines per agilitar l’accés a l’atenció mèdica avancen a Assistència Sanitària, que presenta la seva nova aplicació per a telèfons mòbils. Pensada perquè les persones que l’utilitzen puguin gestionar la seva salut de forma ràpida i senzilla, en qualsevol lloc i moment, s'ha reformulat l'experiència de navegació amb un disseny més actual –net, dinàmic, intuïtiu i clar– que dona millor resposta als suggeriments i les necessitats de la població assegurada.

Entre les noves funcionalitats, destaca la consulta del quadre mèdic, que s'ha simplificat diferenciant la cerca ràpida de l'avançada, ideada per als casos en què calen més filtres per trobar el resultat desitjat; a més, s'ha desenvolupat la innovadora cerca per ubicació, que permet trobar en un mapa real l’especialista o centre hospitalari més propers. També s’han perfeccionat l’accés directe al contacte amb Urgències i la gestió d’autoritzacions, la compra de talons i la consulta de saldo, que es poden tramitar amb un sol clic.

La nova àrea privada inclou la targeta sanitària personalitzada i proporciona detalls de l’assegurança i el serveis contractats. Els apartats dedicats a l’assistent personal, el contacte amb la companyia i les notícies d’interès completen les millores més destacades.

Assistència Sanitària simplifica l’accés als serveis de salut i amb la nova app, des d’un sol punt, dona resposta a les principals necessitats de les persones assegurades. L’assegurança de salut sempre a mà, amb accés a serveis exclusius, quadre mèdic de més de 4.000 metges i metgesses, autoritzacions, urgències, assistent personal, notícies... Un nou pas endavant pensant en la seva població assegurada.

En definitiva, la nova app d’Assistència Sanitària, que està disponible tant a l’App Store com a Google Play, està pensada per simplificar l’accés als serveis i la interacció amb l’organització. En aquest sentit, incorpora també serveis com l’accés a Assistència ON, el servei de videoconsulta implantat recentment per Assistència Sanitària que té per objectiu resoldre de forma ràpida, segura i eficaç problemes de medicina general que no requereixen un examen físic de forma immediata o un seguiment continuat, garantint el contacte personal i visual.

Així, Assistència Sanitària avança traient profit de les eines disponibles per prestar una atenció mèdica d’excel·lència i impulsar els seus canals de relació, tant amb la població assegurada com amb la resta de la societat.