Fer exercici físic de manera regular és un dels hàbits de vida saludable que haurien de seguir la gran majoria de persones. Els esportistes amateurs acostumen a augmentar la pràctica esportiva durant l’estiu en tenir més hores de sol i més hores lliures. Aquest fet però, també fa que s’incrementin les incidències per deshidratacions i síncopes quan es realitza una pràctica esportiva intensa sense control mèdic previ.

Tal com comenten els professionals del CIMETIR, el centre de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació de la Clínica Sant Josep de Manresa, «si durant qualsevol època de l'any és fonamental realitzar un reconeixement mèdic, encara és més important en les èpoques d’estiu».

En el cas de l'exercici físic és fonamental el control mèdic, tant per als principiants com per als que tenen previst fer una prova d'elit o molt exigent a nivell d'esforç, perquè «una sobrecàrrega d'exercici i les altes temperatures de l’estiu poden ser el desencadenant d’un accident cardiovascular o una arrítmia», expliquen des del servei de Cardiologia.

Factors que fan necessàries les proves

Les revisions medicoesportives amb proves cardíaques són necessàries sempre en aquelles persones que tinguin antecedents familiars de malalties cardiovasculars. Però també ho són per als esportistes que tenen més de 40 anys i factors de risc com pot ser tenir colesterol o tensió elevada, patir sobrepès o ser una persona fumadora i/o diabètica.

«L’ideal és fer el seguiment d'aquest tipus de pacients una vegada a l'any perquè això permet a l'especialista mantenir una entrevista, conèixer l'estat de salut i fer alguna prova de control rutinària», explica del metge esportiu del CIMETIR, Pedro Rodríguez. El doctor Rodríguez també creu que no està de més fer un estudi cardíac en consulta a aquelles persones «que no saben com estan ni quina és la seva situació cardiovascular i s'han proposat reprendre una activitat física, de moderada a intensa, després d'un temps».

En què consisteix una revisió cardíaca?

Tal com ens explica el doctor Rodríguez, el primer pas és parlar amb el pacient sobre el tipus d'activitat física que es farà, el pla d'entrenament i com estarà supervisat. Un cop valorats també els factors de risc, es realitza una exploració física, un electrocardiograma, un ecocardiograma amb electrosons al cor i una prova d'esforç.

En fer aquesta revisió, i el cor està totalment sa, probablement no passi res més que tenir sensació intensa de fatiga quan es fa una activitat física intensa o moderada. Però, si es pateix alguna malaltia podria arribar a produir-se una anomalia (durant trastorn greu del ritme fins arriba a l’aturada cardíaca. I això és el que es pot preveure gràcies a la prova d’esforç.

També és important acudir al cardiòleg si, per exemple, en fer exercici o caminar a certa velocitat notem punxades al pit, manca d'aire, fatiga intensa o palpitacions. «En la meitat dels accidents cardiovasculars, el pacient havia notat algun símptoma durant la setmana o els dies previs», detallen l’equip de cardiòlegs. Però alerten que «és més probable tenir un accident coronari si descuidem l'alimentació o descuidem els factors de risc cardiovascular que si fem esport».

Servei de cardiologia al CIMETIR

El CIMETIR compta amb un servei de cardiologia especialitzat en aquest tipus de revisions tant per a esportistes amateurs com esportistes d’elit que ajuden a prevenir els efectes adversos i valorar la salut cardiovascular de cada pacient, en pausa i moviment.