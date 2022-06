L'Hospital Clínic ha estat el primer hospital de l'estat en provar amb èxit una nova tècnica per a les cirurgies de pedres de ronyó, anomenada Nefrolitotomia percutània (NLP). Aquesta es pot desenvolupar gràcies a un nou dispositiu dissenyat a la Xina i consisteix en una punció percutània a la zona lumbar, per sota de la dotzena costella, per accedir a l'interior de la cavitat renal, fragmentar el càlcul i extreure'l. Permet una irrigació millor i una aspiració continua, cosa que la fa més eficient i efectiva. Per als pacients suposa un únic dia d'ingrès. El Clínic fa unes 300 cirurgies de litiasi renal cada any, unes 70 de les quals són nefrolitotomia percutània, i espera fer unes 30 cirurgies anuals amb aquesta nova tècnica.

La pràctica està indicada en càlculs renals a partir de dos centímetres de mida. Les possibles complicacions són sagnat renal que requereix embolització, hematoma renal, infecció, resta de fragments residuals i urinoma. Al Clínic, la pràctica ha estat liderada des del Servei d'Urologia, dirigit pel doctor Antonio Alcaraz. La litiasi renal, també anomenada urolitiasi o nefrolitiasi, és una malaltia causada per la presència de càlculs o pedres a l'interior dels ronyons o de les vies urinàries (urèters o bufeta). Una pedra o un càlcul pot ser tan petita com un gra de sorra o tan gran com una perla. Algunes vegades, una pedra no és fàcil d'eliminar del cos i es necessita tractament medicoquirúrgic. Durant la seva expulsió es pot quedar a les vies urinàries, bloquejar el flux d'orina i causar un gran dolor i complicacions. Aquesta patologia afecta al voltant del 10% de la població als països industrialitzats i la seva prevalença ha augmentat en els darrers 50 anys. Els homes presenten un risc del 15% de tenir càlculs al llarg de la vida, mentre que entre les dones va del 5 al 10%. A més, té una taxa de recidiva del 50% als cinc anys i del 90% als 25. La majoria dels afectats són adults joves entre 15 i 45 anys.