Amb el pas dels anys, els llavis tendeixen a perdre volum i definició. La pell que els cobreix és molt més fina que en altres zones del rostre, fent més evidents els efectes de l’envelliment als llavis i zona perioral abans que en altres localitzacions.

L’àcid hialurònic és el producte estrella per al farciment. Són gels que flueixen amb suavitat per restaurar el volum, millorar el contorn i redefinir el perfil dels llavis. Segons els desitjos de cada pacient i del tipus de llavi que tingui, els farcits es poden fer diferents maneres per obtenir millors resultats. A la Clínica del Dr. Sáez,a Manresa, fem una valoració individualitzada i exposem la tècnica i els resultats que es poden obtenir. Amb l’augment del volum i perfilat dels llavis, es realça el contorn per millorar la definició i el perfil d’una forma natural i harmoniosa.

Depenent de què vulgui cada pacient i del tipus de llavi que tingui, els farcits es poden fer servir de diferents maneres per obtenir millor resultats:

* Realcen el contorn dels llavis per millorar la definició i el perfil de forma natural i harmoniosa.

* Omplen les arrugues periorals i dissimulen les línies marioneta per recuperar l’aspecte juvenil.

* Augmenten el volum dels llavis per obtenir llavis gruixuts i carnosos, sense perdre la naturalitat ni harmonia facial.

Com es realitza?

S’infiltra el farciment sota la superfície del llavi amb l’ajuda d’una agulla fina. El procediment sol durar uns 15 minuts, no és dolorós i el pacient pot fer vida normal. El resultat és immediat. Aquest tractament proporciona una gran millora dels llavis, per tornar a lluir llavis sensuals, amb més volum i ben definits. Els resultats es mantenen entre vuit mesos i un any, aproximadament, i a partir d’aquest moment es pot repetir el tractament.