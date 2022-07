El Departament de Salut ha posat en marxa un nou programa d’atenció a nens i joves que tinguin una crisi de salut mental: rebran dues o tres visites setmanals a casa, o allà on resideixin, de professionals com psiquiatres, educadors socials i terapeutes educacionals. El programa s’activarà quan un pacient ja conegut pel sistema de salut tingui una crisi o un brot de la malaltia d’especial intensitat i durarà dos mesos. Passat aquest temps s’avaluarà si cal prorrogar-lo. Salut ha explicat que la diferència amb el que es feia fins ara seran les visites domiciliàries i la incorporació als equips assistencials de perfils professionals com educadors socials o terapeutes educacionals, dels que en contractarà 140.

“Al sistema hi havia un forat. Hi havia molt professional clínic però faltaven professionals que poguessin intervenir en l’entorn natural del malalt com els educadors socials”. Així ha definit la psiquiatra infantil Montserrat Dolz el punt de partida del nou programa d’atenció a crisis de salut mental que ha explicat el Departament de Salut. Ho ha fet a la roda de premsa que la conselleria ha celebrat als jardins del Palau Robert.

Ella mateixa, cap de l’Àrea de Salut Mental de Sant Joan de Déu, ha explicat que fins ara, quan un nen o un noi tenia un brot d’alta intensitat d’una malaltia mental i acudia al sistema públic de salut, feien el que podien i, a més de les visites del psiquiatra, activaven altres recursos com la visita d’un psicòleg o recomanar l’ingrés en un centre especialitzat.

Ara el departament ha posat en marxa un programa específic per aquells nois que el sistema de salut ja té detectats com a pacients d’una malaltia mental perquè han acudit alguna vegada a un centre de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ).

Quan un nen o un noi pateixi un brot, s’avisarà el CSMIJ i des d’allà s’activarà, en les primeres 72 hores, un equip que es desplaçarà fins a casa del noi -o fins a una residència o centre en el que cas que no visqui a casa- per proporcionar-li atenció mèdica. A més, i com a gran novetat, a partir d’allà se li realitzaran dues o tres visites per setmana també a casa seva per part de professionals del CSMIJ per tal de fer seguiment del brot i estabilitzar-lo.

“Pensem en un pacient, per exemple, amb trastorn de la conducta alimentària que es troba en una situació d’empitjorament i necessita una atenció de major intensitat. I pensem que cal fer-ho d’aquesta manera”, ha explicat Dolz, que ha afegit que el programa també està fet per a brots de pacients amb addiccions, depressions o trastorns de conductes.

Nous professionals

També és novetat que aquestes visites de seguiment que es faran després del brot no les faran només els professionals mèdics habituals de la salut mental sinó que s’hi afegiran educadors socials i terapeutes educacionals. Aquestes visites es faran sempre en parella -educador social i terapeuta- i no tindran una durada determinada, sinó que el temps que s’hi estiguin dependrà de les circumstàncies del moment.

“Nosaltres entrem a la seva habitació o anem amb ells al parc del costat de casa seva i l’ajudem des d’allà”, ha explicat l’educador social Santi Bertomeu sobre la tasca que faran els professionals com ell en el nou programa. “Parlem amb l’escola, amb els centres on el noi fa extraescolars i amb la família per entendre el millor possible al noi. I estem amb ell per crear un vincle i, a partir d’aquí, establir objectius de millora”.

Quan s’esgotin els dos mesos que dura el programa, es farà una avaluació per decidir si cal prorrogar-lo o si el pacient pot tornar a una dinàmica normal de seguiment.

La conselleria s’ha compromès a incorporar 148 educadors socials i terapeutes educacionals en el propera any i mig perquè la xarxa de centres de salut mental infantil i juvenil pugui realitzar aquest programa amb els futurs brots de salut mental. De moment, al juny ja n’ha incorporat 40 per a tot el territori català seguint criteris de necessitat de personal i de pressió assistencial. A més, aquests professionals no es dedicaran només a aquest programa, sinó que s’incorporaran a l’activitat ordinària d’aquests centres que atenen a menors amb trastorns mentals.

El conseller de Salut ha remarcat que el 2018 només hi havia cinc educadors socials a la plantilla dels CSMIJ.

Un cas d’èxit: 'Pokemon Go'

El programa ja ha entrat en funcionament i els CSMIJ de Catalunya ja l’apliquen, tot i que de moment la conselleria encara no disposa de xifres de pacients en aquest tractament perquè s’acaba de començar a implementar.

Però abans de posar-lo en marxa, el departament va fer un programa pilot amb nens i nois que són pacients de l’Àrea de Salut Mental de Sant Joan de Déu.

Un dels casos en què el pilot va demostrar l’efectivitat de l’atenció domiciliària va ser en el cas d’un noi que patia una addicció a les pantalles i feia un any i mig que no sortia de casa. “Com que el seu dia a dia eren les noves tecnologies li vam proposar de sortir al carrer a jugar a 'Pokemon Go' (un videojoc de realitat virtual al que es juga amb el mòbil anant pel carrer) i vam aconseguir que sortís de casa. Penseu que de tant temps que portava a casa no sabia ni quin dia de la setmana era ni en quina estació estàvem”, ha explicat l’educador social Santi Bertomeu.

No hi ha preocupació pel repunt de covid-19

A la roda de premsa amb Argimon se li ha preguntat pel repunt de contagis de covid-19 que segueix mostrant la setena onada i si preocupa al departament que les xifres d’ingressats i morts segueixin pujant lleugerament. El conseller ha tornat a reivindicar, com ha fet en les seves últimes intervencions, que la covid ha vingut per quedar-se i que cal aprendre a conviure-hi. Ha tornat a insistir en què no es plantegen posar restriccions i ha afegit que demà el consell científic assessor publicarà un decàleg de pràctiques que cal mantenir per conviure amb la presència del virus.

Les estabilitzacions del govern espanyol, un “anunci més”

Sobre l’anunci de Pedro Sánchez del compromís de fer fixos 67.000 sanitaris, Argimon ha dit que no en sabia res. “És un anunci més com els que ja ens tenen acostumats”, ha comentat el conseller. De fet, tot i que el president del govern espanyol assegurava en una entrevista que els criteris per fer aquestes contractacions s’havien pactat amb les comunitats autònomes, el conseller ha afirmat que no sabia res de la qüestió fins a l’anunci d’ahir. “Esperarem a veure què diu el decret i llavors en farem una valoració”, ha dit Argimon.

“El que també esperem són anuncis del que li hem demanat, com que actualitzi la regulació del grau i el postgrau en Medicina i la Llei del personal sanitari que, tot i que ha sigut una bona llei, necessita una revisió”, ha afegit Argimon.