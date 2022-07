A l'hora de perdre pes els nutricionistes insisteixen que per error ens fixem excessivament en allò que mengem i molt poc en el que fem després de l'àpat. Tan important és el que ingereixis com el que fas després de dinar o sopar. L'explicació a aquesta paradoxa és força senzilla. Els experts en nutrició fa temps que conviden els seus clients a fugir dels vells axiomes que només s'aprima qui passa gana o es desmaia fent esport. I també deixen clar que no hi ha dietes miracle per aconseguir en uns dies el que no s'ha aconseguit amb anys d'esforç.

Aprimar-se només s'aconsegueix (o almenys només de manera segura) si al llarg de la jornada consumeixes menys calories de les que ingereixes. I és que no hi ha cap altra manera. Has de gastar movent-te més calories de les que aportes al cos amb el dinar, el sopar o l'esmorzar. Però especialment preocupant és el que menges a última hora del dia.

L'escena es repeteix jornada rere jornada. En acabar de treballar, una cervesa i després un bon sopar perquè has acabat el dia i t'ho mereixes. Però compte, el sopar és un àpat tan important com els altres. Si menges massa tindràs dos tipus de problemes: t'engreixaràs (això és evident) i dormiràs malament. Però hi ha una solució. Es tracta d'un turc que els experts italians fa anys que recomanen: es tracta de fer una petita passejada d'uns 15 minuts després de sopar. Així aconseguiràs diverses millores.

En primer lloc et mouràs, cremaràs calories i evitaràs que les que acabes d'ingerir siguin absorbides com a greix pel cos. A més, contribuiràs als 15.000 passos al dia que has de fer ja no per aprimar-te sinó per estar sa tal com recomana l'Organització Mundial de la Salut en tots els seus informes en què alerta de l'augment de l'obesitat i les malalties relacionades. Però és que encara n'hi ha més: si després de sopar fas un petit passeig contribuiràs a millorar la digestió amb el cos movent-te i aprofitaràs el moment en què és més receptiu a cremar calories.

Aquest consell serà més efectiu, evidentment, si el combines amb els altres canvis a la teva vida. Pots, per exemple, renunciar a sopar amb alcohol i passar-te a l'aigua o als refrescos amb “zero” sucre. A les postres res de pastissos poc saludables. Millor una peça de fruita. Allunya les creences que la fruita a la nit engreixa. I, sobretot, escull una dieta que et faci estar més sa i que puguis mantenir en el temps. El contrari, seria només posar pegats. A més, recorda que has de beure dos litres d'aigua al dia i menjar, almenys, cinc peces de fruita i verdura. Segur que amb tots aquests consells aconsegueixes canviar la teva vida i, de passada, perdre pes.