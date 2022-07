El test d'antígens torna a ser un dels productes més demandats a les farmàcies. Però aquesta vegada és diferent: des de fa unes setmanes hi ha força gent que té un o diversos símptomes típics de covid-19 -febre, tos, congestió nasal, dolors musculars i de cap...- però, quan es fan la prova a casa, el resultat és negatiu.

Tot i això, la persona segueix amb els símptomes, creient que és una grip comuna o un refredat típic dels canvis de temperatura -calor extrem al carrer i aires condicionats al màxim en cotxes i edificis-.

Dos dies amb covid i negatiu

Al cap d'uns dies -en la majoria de les vegades, 48 hores són suficients- la persona, que s'ha fet una prova d'antígens diària, dóna positiu. Sense que hagi canviat res o, com a màxim, se li hagin afeblit els símptomes, és a dir, es troba millor.

En aquest període de temps en què la persona ha estat pensant que no tenia covid, no ha pres les precaucions necessàries: no s'ha semiaïllat, no ha portat la màscara. .. pel que ha exposat al seu entorn familiar i laboral a la malaltia i ha incrementat la xifra de casos. Sense saber-ho.

Per aquesta raó, és recomanable que, encara que es doni negatiu a la o les proves, es prenguin les precaucions pròpies d'una persona contagiada de covid fins que es descarti del tot.

Símptomes després del test

Amb anteriors variants i mutacions del coronavirus, els símptomes apareixien fins i tot després de donar positiu al test. O no apareixien. Però ara no n'hi ha prou de fer-se un test en el moment àlgid dels símptomes, sinó que convé repetir la prova entre el tercer i el cinquè dia per tenir més certesa sobre el diagnòstic.

Però, per què passa això? En primer lloc, l'arribada de noves variants de covid –especialment aquelles que sorgeixen d'òmicron, com la BA.2 i la BA.5 - provoca que canviïn els períodes d'incubació, ja que són més contagioses però menys letals.

Incubació d'alpha i delta

Així, si el període d'incubació de la variant alpha era de mitjana de cinc a sis dies i aquest període va disminuir a quatre dies durant l'onada de la variant delta, amb òmicron el període entre la invasió viral i l'arribada dels símptomes es va reduir encara més i és de només tres dies, segons informacions de l'agència de seguretat sanitària del Regne Unit.

Resumint: si abans una persona trigava gairebé una setmana a desenvolupar els símptomes típics del covid, ara aquest procés és molt més ràpid i pot desenvolupar-los després de només un dia del contagi.

Gràcies a les vacunes

Els experts assenyalen que les vacunes han estat les causants del canvi. Abans, els símptomes de covid apareixien quan les quantitats del virus al cos estaven aconseguint el seu bec.

Però les vacunes poden fer que el cos detecti abans el virus i el combati abans que aquest pugui desenvolupar-se per complet: per això els símptomes siguin més lleus, menys letals i menys duradors .

Els tests d'antígens que es venen a farmàcies estan fets per detectar una càrrega viral determinada. És a dir, que el curt període d'incubació i l'aparició més primerenca de símptomes significa que la càrrega viral (la quantitat de coronavirus en acció) durant els primers dies d'una infecció no és prou alta per detectar-la per les proves d'antígens .

Quan repetir el test?

La recomanació, doncs, és la mateixa: amb els símptomes típics del covid –febre, tos, congestió nasal, dolors musculars i de cap– convé extremar les precaucions i evitar el contacte directe amb altres persones, per evitar el contagi. Així mateix, convé portar mascareta. Encara que la persona s'hagi fet la prova els primers dies amb resultat negatiu.

Un període d' incubació entre 5 i 7 dies és normalment suficient per a la majoria de les persones, per la qual cosa, si s'ha fet la prova el primer o segon dia de símptomes i el resultat ha estat negatiu, convé repetir-ho novament entre el tercer i el cinquè dia.