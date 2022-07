Tenir la pell seca és habitual per a moltes persones. Però n'hi ha algunes que la tenen més seca del normal, amb una deshidratació excessiva de la dermis. Són persones que pateixen xerosi.

No és un problema cutani greu, però sí molest perquè pot ocasionar danys importants a la pell com sequedat i rigidesa i fins i tot, en algunes ocasions, "escates" i picor. Aquestes molèsties es veuen agreujades per la calor pròpia d'aquestes dates. I encara que aquesta patologia pot afectar qualsevol persona independentment de la seva edat, la veritat és que la majoria dels casos es donen en la gent gran i en les dones.

Tipus de xerosi

La xerosi pot aparèixer de dues maneres: de manera fisiològica o patològica. En la seva manifestació fisiològica afecta, sobretot, la població gran pel fet que la seva pell és més fina i fràgil, i va perdent la capa protectora de greix.

D'altra banda, hi ha la manifestació patològica, provocada per alguna malaltia com la diabetis o l'hipotiroïdisme. I com assenyala el doctor David Curto: "En el cas de la gent gran, és imprescindible parar atenció als símptomes. Tot i que al principi aquest problema es manifesta amb la disminució de la hidratació de la pell, si no s'atén, pot desencadenar una dermatitis".

"En primer lloc, es nota una gran sequedat que es pot convertir en escates o asprors i, en segon lloc, és comú sentir molèsties com la tibantor o picor", adverteix Curto.

En aquest sentit, les condicions climàtiques afecten directament la salut de la pell, tant a l'hivern, amb el descens de les temperatures i els nivells d'humitat, com amb la calor d'estiu.

Com prevenir la deshidratació de la pell

Davant d'aquesta situació, els experts de Sanitas han elaborat un llistat amb una sèrie de consells per prevenir l'aparició de la xerosi a la gent gran durant aquesta època de l'any: