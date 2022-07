Detectar un canvi de color del greix corporal que envolta l’intestí pot ajudar a fer un salt en la lluita contra la diagnosi i el tractament farmacològic de pacients que pateixen malalties inflamatòries, com el Crohn. Un estudi liderat pels grups de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), Diamed i IBODI, ha descobert que el teixit adipós –el greix corporal– de la mucosa intestinal experimenta un procés de canvi en el seu color arran de la malaltia, i passa de blanc a beix. Aquesta transformació provoca un augment de la temperatura abdominal, un símptoma que es pot detectar a través d’una càmera termogràfica. Aquesta nova eina diagnòstica és menys invasiva i permetrà ajudar en el seguiment i control de la malaltia.

La investigadora del grup de l’IISPV Carolina Serena destaca que tenir molt teixit adipós de color beix protegeix l’organisme davant l’obesitat, la diabetis o malalties inflamatòries. Això és beneficiós per a la salut ja que el cos formaria aquest greix marró per intentar disminuir la inflamació que pateixen els malalts de Crohn. De fet, explica que la conversió del color, conegut en l’àmbit científic com el browning, es podria produir per dos factors. El primer per l’augment d’un metabòlit que produeixen els bacteris intestinals. «No només hem descobert que hi ha aquest greix marró en els malalts de Crohn, sinó que hem descobert qui pot ser el causant d’aquesta conversió del greix blanc a marró, que seria un metabòlit, produït per la microbiota intestinal, que és el succinat», ha remarcat. Això constitueix un indicador per al diagnòstic del Crohn.

La investigadora també remarca que el grup DIAMET havia demostrat prèviament que, en pacients de Crohn, els bacteris de la microbiota intestinal s’escampen per la gran permeabilitat de les seves parets. «L’intestí hauria de ser una cosa segellada i aquests pacients se’ls obre una mica i es poden escapar bacteris. Això és molt perillós perquè pot causar una sèpsia, una infecció extrema que pot ser mortal», subratlla. Precisament, una de les funcions del greix que envolta l’intestí d’aquests malalts és protegir el mateix cos perquè aquests bacteris no vagin al torrent sanguini. Malgrat que aquest greix fa de barrera perquè no s’escampin els bacteris, Serra indica que té una part negativa, atès que aquest greix contribueix a la inflamació.

L’equip d’investigadors també ha descobert que l’augment de la temperatura abdominal en pacients amb aquesta malaltia activa pot ser un indicador que tenen una major presència d’aquest teixit adipós de color beix. Així, a través d’una càmera tèrmica, s’identifica l’increment de temperatura, fet que contribuirà tant en el seguiment com en el control del tractament farmacològic. «És una tècnica no invasiva i poc cara, només fent una fotografia, en dos minuts, llavors veiem que els malalts quan estan actius tenen molt augmentat aquesta temperatura abdominal, que és quan veuríem en l’àmbit cel·lular aquest augment del teixit adipós beix, i quan estan en remissió desapareix aquest augment de la temperatura, i això indica que el fàrmac està funcionant bé», especifica Serena.

L’experta afirma que tant la descoberta del canvi de color del greix corporal com de l’ús de la càmera tèrmica pot tenir una repercussió terapèutica. «Volem veure si l’augment d’aquest greix fa que aquests malalts entrin en remissió. A la malaltia de Crohn hi ha períodes que tenen brots amb activitats i períodes amb remissió i no se sap tampoc molt bé per què hi ha aquests períodes Aquests malalts no es curen mai sinó que tenen aquests alts i baixos. Ara hem de descobrir si aquest teixit marró està ajudant a fer que hi hagi un període després de la remissió o quina és la seva funció, per això, continuem amb estudis per acabar d’esbrinar-ho», indica.

L’estudi l’han fet un equip format per membres de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), la Universitat Rovira i Virgili (URV), l’Hospital Universitari Joan XXIII, l’Hospital Vall d’Hebron i el CIBERDEM. En el cas de la prova pilot de la càmera tèrmica, hi han participat 24 pacients, mentre que pel que fa a l’estudi de les cèl·lules mare s’han agafat mostres d’una cinquantena d’usuaris dels centres hospitalaris. Els resultats de la recerca s’han publicat al Journal of Crohn’s and Colitis. «Ara, volem fer una N molt més gran, d’almenys 100 o 200 pacients, per poder confirmar els resultats que hem obtingut», afirma la investigadora.

Incidència de la malaltia

A l’Hospital Joan XXII es diagnostiquen 25 casos nous de Crohn cada any, segons explica la investigadora Carolina Serena. En el cas de l’Estat espanyol, s’ha multiplicat per deu la incidència de la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa (les malalties inflamatòries més conegudes) en els últims 25 anys. Actualment, es detecten uns 2.000 casos nous anualment, que representa un augment del 2,5% en aquest període de temps, segons la Confederación ACCU. Aquestes malalties afecten sobretot els joves, es comença a diagnosticar entre els 15 i els 25 anys, però també tenen afectacions en els infants. Amb tot, hi ha persones que presenten els primers símptomes als 50 o 60 anys.