El consum d’oli d’oliva verge extra incrementa el nivell de compostos fenòlics a la llet materna i el seu efecte pot traspassar la barrera placentària i arribar al nadó. Així ho ha constatat un estudi fet per un equip de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la UB, l’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA-UB) i l’Àrea d’Obesitat i Nutrició del Centre de Recerca Biomèdica a la Xarxa de Fisiopatologia de l’Obesitat i la Nutrició (CIBEROBN).

Les conclusions confirmen el fet que les dietes enriquides amb oli d’oliva verge extra poden modificar o fins i tot augmentar el contingut d’aquests compostos bioactius en la llet materna amb possibles beneficis per a la salut del lactant.

Els resultats de l’article, realitzat en rates com a model d’estudi, s’han publicat a la revista Food Chemistry. La llet materna és la millor font de nutrició per als lactants ja que conté nutrients essencials i factors bioactius (hormones, anticossos, microorganismes, cèl·lules mare, entre altres). A més, proporciona molts beneficis a curt i a llarg termini tant per a la mare com per al lactant i, en el cas del nounat, redueix la incidència d’infeccions i el risc de tenir malalties metabòliques en el futur.

L’AOVE és la font principal de greix de la dieta mediterrània però fins ara no se sabia que els compostos fenòlics d’aquest producte poguessin arribar a ser un component de la llet materna i estar disponibles en els lactants.

En el marc del treball de caràcter preclínic, l’equip va fer aquest descobriment després de fer una anàlisi per avaluar qualitativament i quantitativament els nivells de compostos fenòlics i els seus derivats en mostres biològiques tant de l’animal gestant com de la descendència després de sis setmanes d’ingesta diària d’AOVE.

Els resultats de la investigació van demostrar que els compostos fenòlics procedents de la dieta —els de l’AOVE— arriben a la circulació sistèmica de les mares. A més, es van detectar nombrosos compostos fenòlics i els seus derivats en la llet materna. També és important destacar que alguns dels compostos fenòlics o els seus metabòlits es van detectar en concentracions més altes al plasma de la descendència que al plasma de les mares.