Els tendons són estructures que uneixen el múscul a l’os, no són elàstics i resisteixen moltes tensions. El tendó d’Aquil·les és el més gruixut i resistent del cos humà, pot aguantar fins a 10 vegades el pes corporal d’una persona. Aquest tendó és imprescindible per caminar, córrer o saltar, per això és un maldecap per a molts esportistes.

Els tendons estan formats per una proteïna anomenada col·lagen. El col·lagen és la proteïna més abundant del cos humà, es troba en gairebé totes les estructures, sobretot en les més fortes i resistents. Aquesta proteïna és el 90% de l'estructura dels ossos i dels tendons, les estructures més fortes de l'organisme. S'ha investigat molt en el tractament del tendó d'Aquil·les per la seva importància en la nostra vida diària. En un estudi experimental en animals, s'ha vist que per sanar més ràpidament una lesió d'aquest tendó tan important, disminuir la coixesa i afavorir la producció del cos de nou col·lagen de qualitat, és fonamental l'aportació de sèrum autòleg ric en citocines (SARC): Els beneficis s'han comprovat a curt i a llarg termini.