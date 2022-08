Al voltant del 50% dels qui van donar positiu en un test d'antígens cinc dies després de contagiar-se de coronavirus probablement ja no són contagiosos poques hores després. Així ho explica un estudi publicat per la revista mèdica 'Journal of the American Medical Association', realitzat per dues doctores americanes: Lisa A. Cosimi de l''Hospital Brigham and Women's', i Deborah T. Hung, de l'Institut Broad. Les investigadores van observar que els que van donar negatiu en la prova ràpida el sisè dia de la infecció (un 25% dels participants) van tenir un cultiu víric negatiu, per la qual cosa ja no podrien transmetre la malaltia.

Quarantenes més curtes No obstant això, la meitat de les tres quartes parts que van donar positiu en el d'antigen, van obtenir un cultiu víric negatiu. El grup d'estudi el formaven en la seva gran majoria persones joves vacunades i que no van necessitar hospitalització. El requeriment d'un test ràpid negatiu pot estendre de manera innecessària els confinaments d'aquells que han deixat de ser contagiosos, però permetre que les quarantenes acabin en millorar els símptomes pot crear un mal precedent per aquells que encara ho fan. Per això, recomanen no oblidar-se de fer servir mascareta i evitar espais concorreguts.