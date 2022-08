Les dents tortes són un problema molt habitual, i no només estètic. Té conseqüències funcionals a la boca, com, per exemple, fa que no es produeix una mossegada natural com en mandíbules sanes. Però quines són les causes de les dents tortes? Generalment, ho és l'herència genètica. Així que si tens antecedents familiars de manca d'espai en maxil·lars o una tendència a tenir les peces dentals tortes, probablement tu també en tinguis. Però en quines ocasions més es pot produir això?

Els queixals del seny poden alterar la resta de la mandíbula. En la majoria de casos en què emergeixen, no tenen prou espai per aparèixer en la posició correcta. És la causa més comuna d'extracció.

Les dents incloses són aquelles que no han crescut al seu moment: s'han quedat dins del maxil·lar (parcial o completament). Xoca contra les peces dentals properes i les desplaça.

Els hàbits dels nadons, com l'ús del xumet o llepar-se'n el dit, pot afectar a la llarga. Com diem, a banda dels convenients estètics, tenir les dents estètiques complica la higiene bucodental, produeix mals de cap o coll constants i genera tensions innecessàries a la dentadura.