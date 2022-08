Daniel, un periodista de 27 anys de Barcelona, i un dels primers pacients a Espanya a contreure la verola del mico, ha explicat a EFE que "l'estigma que és una malaltia de gais" li recorda "el VIH/SIDA dels vuitanta" i adverteix del perill que la resta de la població "es relaxi" com si fos immune.

"Hi ha pràctiques de risc, no grups de risc", apunta el jove, que veu en el tractament d'alguns mitjans de comunicació i veus de la ultradreta una estigmatització del col·lectiu LGTBI aprofitant la verola del mico.

"No és una malaltia de transmissió sexual, la pots agafar per una abraçada, un petó, per compartir una tovallola a la platja, però tot forma part de l'estigma, com passava amb el discurs dels 80 del VIH/SIDA. S'intenta enforcar i culpabilitzar les persones per estar malaltes. És culpar un col·lectiu que ja és vulnerable pel simple fet de ser diferent", comenta.

En el seu cas, explica que va acudir al festival Pride a Canàries i després de tornar va començar a patir febres altes a les quals no va donar importància fins que va començar a veure's butllofes als turmells com les que apareixien a la televisió.

"Vaig anar a l'hospital i com encara no hi havia molta informació em van portar al box de malalties tropicals i em van posar fins i tot un escafandre. La veritat que vaig sentir por, semblava que tenia alguna cosa molt greu com l'Ebola", narra.

El tractament es va basar a reduir la febre i a mantenir-se en aïllament estricte 21 dies, apunta.

"Per sort ho vaig passar més o menys lleu, no em van fer mal les butllofes, i el pitjor va ser la inflamació de ganglis, va ser el més enutjós", rememora el Daniel.

Té clar que en el seu cas el contagi va ser fruit d'una pràctica sexual a Canàries amb algú que abans havia estat contagiat a Madrid, on es creuen que es va iniciar a Espanya.

Després de confirmar la seva verola del mico, recorda que va haver de fer "la llista" de contactes estrets per advertir-los. "És enutjós i incòmode, però cal fer-ho per tallar la transmissibilitat", afirma.

Preguntat sobre si no creu que els festivals multitudinaris haurien de restringir-se fins que s'avanci en la vacunació, nega que ningú hagi de deixar de fer rens, especialment en el col·lectiu. "El problema no són les festes, el que també cal combatre és l'estigma gai. Perquè si es creu que només afecta al col·lectiu la resta de la població es pot relaxar i augmentar aquí el contagi", ha considerat. "Cal ser prudents, aprofitar que ara es vacuna, i no deixar de fer res per por de posar-se malalt. Cal conviure amb això. Les malalties existeixen", ha afegit.

Que s'hagi relacionat i estigmatitzat la verola i el col·lectiu LGTBI des del principi té part de culpa també, en la seva opinió, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui fa unes setmanes va dir que fins que es controlés la malaltia els gais havien de limitar les seves parelles sexuals. "Aquestes paraules van ser molt desafortunades i estigmatitzadores i no ajuden a conscienciar al conjunt de la societat", ha dit el jove.

Els casos confirmats de verola del mico a Espanya segueixen augmentant i ja s'han notificat un total de 5.162, el que suposa 585 més que la passada setmana, segons les dades de la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (RENAVE) a 9 d'agost, publicades aquest dimarts per Sanitat. A Catalunya, s'han detectat ja més de 1.780 casos, dels que 224 casos han estat en l'última setmana, segons les dades del departament de Salut. Fins al moment la majoria dels casos detectats a Espanya i la resta de països no endèmics relacionats amb aquest brot són lleus, amb una proporció baixa d'ingrés hospitalari i de mortalitat.