Vacunar-se al matí contra la covid-19 ajuda el cos a generar més anticossos contra el virus. Així ho determina un estudi realitzat a 447 professionals de l'ICS Catalunya Central a qui s'han extret mostres serològiques de forma regular per saber la prevalença d'anticossos onze mesos després de rebre la primera o la segona dosi de la vacuna (previ a l'onada de la variant Òmicron). En un comunicat, Salut explica que els resultats obtinguts demostren que els anticossos es mantenen durant els onze mesos posteriors a la vacunació, tot i que van disminuint gradualment. Entre els factors associats a tenir un nivell d'anticossos més elevat, a més de la vacunació en horari matinal, també hi ha ser home i haver tingut una reacció adversa a la vacuna.

L'estudi també determina que els professionals prèviament infectats pel virus presentaven nivells d'anticossos més elevats respecte als no infectats. Contràriament, les persones fumadores, les de més edat, el personal sanitari de l'àmbit assistencial, les persones amb covid persistent o les qui han necessitat oxigen durant la infecció tenen un nivell d'anticossos més baix.

La investigadora de l'ICS Catalunya Central i autora de l'estudi, Anna Ruiz, ha explicat que davant la contínua aparició de noves variants "és important conèixer l'eficiència i la persistència de les respostes immunes induïdes per la infecció, la vacunació o la combinació de les dues". Segons Ruiz, aquest coneixement pot ajudar a entendre l'evolució actual i futura de la pandèmia.

El treball ha estat codirigit per l'Institut Català de la Salut, a través de l'IDIAP Jordi Gol i l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISClobal). A més, també hi ha col·laborat la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu i forma part del projecte europeu 'ENDing covid-19 Variants Of concern through Cohort studies'. Els resultats es van publicar a finals de juliol a la revista internacional 'Immunology'.