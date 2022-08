Sovint, la tornada de les vacances és sinònim de tornada a la vida quotidiana. L'excepcionalitat i bellesa de les vacances consisteix precisament a escapar d'elles. Deixar-ho durant una setmana, dues o més- En qualsevol àmbit, sigui laboral, esportiu o recreatiu. Un es pren un descans de tot per gaudir de l'ociositat, tal com sabien fer els antics romans.

Inevitablement, aquesta mandra, quan es combina amb una bona cuina, porta excel·lents resultats pel nostre paladar, però menys per a la nostra condició física. Així, correm el risc d'arruïnar tot el que hem aconseguit els mesos anteriors per a lluir el millor possible a la platja. Per descomptat, això és especialment cert per a les persones que els importa la seva forma física. Hi ha els qui viuen molt bé malgrat això. Respectable, tot i que la salut pot ressentir-se'n a part de l'estètica.

En conseqüència, es busquen aquells exercicis que són ideal, especialment, per reduir la panxa, el punt on sovint es concentra l'excés de pes. Avui descriurem alguns d'ells, pensats per a tornar a estar en forma.

El primer el podem fer tombats, per la qual cosa aixequem les cames a uns 45 graus. Farem el mateix amb el cap i el coll, mentre que amb els braços iniciarem moviments continus de dalt a baix, mantenint-los sempre paral·lels al tronc. Els ulls han d'apuntar en direcció al melic. Els abdominals suportaran aquest esforç durant almenys trenta segons. A continuació, relaxi's durant un minut i continuï. Almenys tres sèries.

En la mateixa posició podem fer el següent exercici, que no és més que la clàssica bicicleta que ens van ensenyar els nostres pares per a divertir-nos. És a dir, estirar la cama de manera alterna. L'única diferència, en comparació amb el moviment vintage, és que acabem el moviment amb una extremitat, abans de començar amb l'altra. Per tant, no es tracta d'un cop de pedal, sinó d'un estirament ferm, tornar i començar amb l'altra cama. Quinze vegades amb l'esquerra i quinze amb la dreta, un minut de descans i tres sèries.

L'extensió també pot fer-se assegut. Et recolzes amb l'esquena en la paret, amb les palmes de les mans enganxades a terra. Les cames s'estenen i retreuen sense que els talons toquin el sòl. La respiració és important per a evitar l'apnea. Podem fer tres sèries de quinze o fins i tot deu, en cas que no puguem mantenir l'esforç.

Abdominals i cames obliqües

Tornem a utilitzar la paret, aquesta vegada donant suport a les cames esteses, amb l'esquena a terra. Accentuem els abdominals oblics amb moviments de torsió del tronc que han de portar les cames molt prop del sòl. Primer a la dreta, després a l'esquerra. Deu en un costat, deu en l'altre. Sempre tres sessions.

Finalment, l'últim exercici és l'esquat en v, també coneguda com a bloqueig de llibre. Completament estirat amb els braços estesos per sobre del cap. Les mans s'ajunten amb els peus aproximadament a la meitat del tors, i els músculs abdominals proporcionen un suport essencial per a aquest moviment. De deu a quinze per sèrie.

Així, tindrem un ventre pla a la tornada de les vacances amb aquests exercicis, si els repetim diàriament. La coherència marcarà la diferència. Per descomptat, també és important mantenir una dieta adequada, tal vegada apuntant a les fruites riques en minerals.