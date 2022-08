La grip del tomàquet ('tomato flu', en anglès), una infecció viral nova que s'ha detectat a l'Índia, ha acaparat tota l'atenció dels epidemiòlegs. Des que va aparèixer el mes de maig passat a l'estat de Kerala (i després de propagar-se per altres zones del país), s'han comptabilitzat més de 80 casos. Tots ells, en nens menors de cinc anys.

Segons s'ha publicat a la revista mèdica britànica The Lancet, “la infecció viral es troba en un estat endèmic i es considera que no posa en perill la vida; tot i així, a causa de l'experiència de la pandèmia de la covid-19, es demana una gestió amatent per evitar nous brots”.

Tot i que els símptomes de la grip del tomàquet són molt semblants als del coronavirus, el virus no està realitzat amb el SARS-CoV-2.

D'on ha sortit aquesta malaltia?

Hi ha dues versions. D'una banda, els experts autors de la investigació publicada a The Lancet creuen que “podria ser un efecte secundari de la febre Chikungunya o del dengue en els nens en lloc d'una infecció viral”. Es tracta d'un virus que, en el seu origen, estava limitat a l'Àfrica i causava la malaltia en primats, no en humans. Setanta anys després del seu descobriment, però, hi ha hagut casos a tots els continents habitats. Només a Amèrica, més d'un milió d'infectats des del 2015. I també a Europa.

Al vell continent, el primer brot va tenir lloc el 2007. Es creu que una única persona infectada, que havia estat a l'Índia, va donar origen a un brot a Itàlia. Més de 200 persones es van infectar a una zona amb alta presència de mosquit tigre que va transmetre la infecció. I un mort.

I no és l'únic brot que hi ha hagut. El 2017, un altre també a Itàlia es va saldar amb més de 500 persones contagiades. És altament probable que en els propers anys el virus acabi per establir-se al continent, ja que cada vegada hi ha una distribució més àmplia del seu vector, el mosquit tigre, una espècie invasora que va ser vista per primera vegada a Barcelona el 2004.

D'altra banda, hi ha altres experts que apunten que “també podria ser una nova variant de la malaltia viral de mans, peus i boca, una malaltia infecciosa comuna que afecta principalment nens d'1 a 5 anys i adults immunocompromesos”. És la teoria principal del doctor Antoni Trilla, cap de Medicina Preventiva de l'Hospital Clínic de Barcelona.

"No és una grip" i no té res a veure amb els tomàquets

Com explica l'especialista Trilla, la grip del tomàquet “no és una grip” i “no té res a veure amb els tomàquets”. Aquesta infecció ha rebut aquest nom perquè el seu símptoma més característic són unes butllofes, de color vermellós, que podrien assolir una mida similar al d'un tomàquet.

Però encara que hagi estat batejada així, aquesta fruita (de gran importància culinària) no causa aquesta malaltia. Trilla assenyala que és “és una forma de presentació de la malaltia boca-mà-peu, produïda pel virus Coxsackie”.

L'epidemiòleg destaca que aquesta infecció vírica es dóna en nens menors de 10 anys i és benigna. Fins ara, posa èmfasi el catedràtic de la Universitat de Barcelona, “no hi ha casos a Espanya”.

La malaltia del boca-mà-peus, una infecció infantil

El boca-mà-peu és una infecció viral lleu i contagiosa força freqüent entre els més petits (entre 1 i 3 anys). El seu símptoma principal és l'aparició d'unes butllofes a la boca, els palmells de les mans i els peus, d'aquí el nom. I els responsables d'aquestes vesícules tan característiques són els enterovirus.

Aquesta malaltia, típicament infantil i lleu, insistim, es transmet amb facilitat, mitjançant el contacte directe per via fecal-oral ( femta) i aèria (secrecions de nas, boca o gotetes que es llancen en tossir).

Els pediatres de l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP) expliquen que “el virus roman a la femta, sobretot, a les vies respiratòries diverses setmanes després de patir la malaltia”.

A més, pot sobreviure molt de temps en els objectes manipulats i usats amb els nens, com mocadors, taules, llençols, tovalloles… el que fa molt senzilla la transmissió.

Els símptomes de la grip del tomàquet

A més de les butllofes vermelloses, la simptomatologia de la grip del tomàquet és:

Erupcions cutànies

Febre alta

Dolor intens a les articulacions

Fatiga

La grip del tomàquet és una malaltia autolimitada i per a la qual no hi ha un fàrmac específic per tractar-la.