El dolor crònic s'ha de valorar a nivell biopsicosocial:

1. Component biològic. És produït per lesions a un teixit.

2. Component psicològic. Són factors psicològics que empitjoren i perpetuen el dolor com ara l’ansietat, l’estrès perllongat o algun trauma emocional previ.

3. Component social. La interacció social és un factor a valorar en l'estat de salut de les persones.

Durant la pandèmia de la covid, la població ha estat llargament confinada i això ha produït efectes psicològics, socials i econòmics. Aquesta situació, en molts casos s’ha viscut amb estrès i ha afectat a persones amb dolor previ o amb tolerància baixa a l'estrès, que poden haver empitjorat el seu dolor o fer-lo aparèixer de nou.

Cal destacar que les infeccions víriques (no només la covid) per si soles produeixen dolors musculars, articulars, mals de caps o fatiga. Aquestes afectacions han estat presents tant en la infecció aguda i en alguns casos s'han mantingut durant setmanes o alguns mesos. Alguns pacients amb dolor crònic poden haver empitjorat també per la falta d'atenció mèdica durant el confinament, o pel fet de no poder acudir teràpies necessàries com per exemple la fisioteràpia.

A Clínica Salvans, a Manresa, som especialistes en dolor muscular i articular. I també tractem el dolor crònic. Vine a a veure’ns!