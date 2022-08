L’edat mitjana de la primera relació sexual amb penetració és de 13,8 anys a Catalunya, segons els resultats d’un estudi realitzat per l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (Aificc), que ha avaluat la salut i les competències sexuals de gairebé 250 alumnes de quart d’ESO de diversos instituts de Terrassa (el Vallès Occidental). La mitjana d’edat dels enquestats va ser de 15 anys, un 51% eren noies, un 47% nois i un 2% de sexe no binari.

En aquells adolescents que ja havien mantingut relacions sexuals amb penetració, un 62% havia utilitzat mètodes anticonceptius. D’altra banda, un 25% havia utilitzat la pastilla d’emergència, amb una mitjana d’ús de dues vegades. L’estudi també examina l’educació sexual que reben els menors.

El 35% no parla amb els pares de sexe

L’estudi també examina l’educació sexual que reben els menors. De tots els enquestats, un 35% dels adolescents asseguren no tenir confiança amb ningú de la seva família per parlar de sexualitat i només un 9% va rebre formació sexual durant l’educació primària, i precisament aquests van utilitzar mètodes anticonceptius durant la seva primera relació sexual.

Un 83% d’aquests adolescents es consideraven «molt formats» en temes de sexualitat. De fet, l’edat mitjana a què van rebre la primera formació en educació sexual va ser al voltant dels 12 anys.

Un 80,4% va considerar que la formació els havia ajudat a resoldre els dubtes, i un 34,3% va expressar que volia rebre més informació sobretot d’infeccions de transmissió sexual (ITS) i de mètodes anticonceptius. Les seves principals fonts d’informació eren els amics (35%), Internet (19%) i els pares (19%).

Un 9% dels adolescents van tenir la seva primera relació sexual per la influència d’algú extern a ells i un 16% es deixaria convèncer per no utilitzar el preservatiu.

Falta d’informació

Segons Sara Pou, de l’AIFiCC, els resultats mostren que els adolescents presenten «punts febles» en les seves competències i salut sexuals. La gran majoria tenen carències de coneixements relacionades amb «conceptes bàsics de sexualitat, mètodes anticonceptius i infeccions de transmissió sexual».

A més, certs factors psicològics, com la baixa autoestima i la manca de confiança familiar, influeixen en les conductes sexuals «de risc». Pou també va assenyalar que els joves inicien les relacions sexuals cada vegada «més precoçment». Per tot això, afirma que l’educació sexual ha d’estar basada en «les actituds i necessitats» dels adolescents, perquè puguin decidir de manera responsable: «És imprescindible l’inici de l’educació sexual a edats més primerenques».