Els ous aporten nombroses proteïnes. Al rovell hi ha greix, però molt menys del que popularment es creu. És un aliment saludable perquè aporta colina, una molècula present en molts processos metabòlics, necessària per al funcionament adequat de l’organisme. A més, té un alt contingut en vitamines liposolubles com la A o la D, minerals com el fòsfor, el ferro i el zinc, antioxidants com les carotenoides i altres nutrients.

En una dieta saludable podem consumir ous diàriament, si no es té cap condició mèdica que ho desaconselli. No tots els ous són iguals. L’alimentació de les gallines és decisiva en la qualitat nutricional de l’ou. Segons els nutricionistes, «és important comprar ous de qualitat i sostenibles». A l’hora de conservar-los, s’aconsella guardar-los a la nevera per mantenir-los a una temperatura constant. D’altra banda, cal respectar la data de caducitat dels ous i no utilitzar mètodes casolans per determinar si es poden consumir o no. Submergir un ou en aigua per comprovar si flota ajuda a verificar la seva frescor, però això no implica poder obviar la data de caducitat.