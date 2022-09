L'Organització Mundial de la Salut (OMS) és qui ho va advertir ja el 2015 i set anys després el seu avís torna a córrer de boca en boca: l’entrepà d’embotit, un tant és per a grans com per a petits (a l'esmorzar, al dinar, de berenar o per sopar) no és sa i, a més, se'l relaciona amb un tipus concret de càncer.

El motiu pel qual sempre fracasses quan comences una dieta després de les vacances En efecte, l’OMS va fer públic un informe del Centre Internacional d’Investigacions sobre el Càncer (CIIC) que relaciona el consum de carn processada i el càncer colorectal. Per això, recomana a la població reduir el consum d’aquests productes, ja que d’aquesta manera pot disminuir el risc de desenvolupar aquesta malaltia. També cal recordar que és recomanable dedicar uns minuts a llegir les etiquetes dels embotits per saber quin percentatge real de carn contenen quan en comprem. Sorprenentment, podem trobar ‘pernil dolç’ o ‘gall dindi’ que només contenen un 55% o 60% de carn, i la resta d’ingredients afegits no són recomanables per a la salut. A part de l’embotit, el pa que s’utilitza per fer aquests entrepans tampoc sol ser el més idoni per a la nostra salut. Normalment s’utilitza pa blanc, que està elaborat amb farines refinades, que se sotmeten a uns processos que redueixen la seva qualitat nutricional, a diferència del pa integral. Així, el pa blanc pot ser negatiu per a la salut perquè eleva els nivells de sucre en sang, augmenta la tendència a acumular grassa i pot produir un efecte inflamatori al nostre cos, i que pot derivar en diferents problemes de salut.