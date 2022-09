L’expressió de la cara d’un grup de nadons encara no nascuts, captada a través d’ecografies en 4D, constitueix per a un grup de científics la primera evidència directa que el fetus reacciona als sabors dels aliments ingerits per la mare.

L’equip encapçalat per la Universitat de Durham (Regne Unit) va realitzar ecografies a més de cent embarassades per observar com reaccionaven els fetus als sabors de la pastanaga o col arrissada poc temps després que les mares els haguessin ingerit. Els fetus exposats a la pastanaga van mostrar més respostes de «cara de riure», mentre que els exposats a la col arrissada van mostrar més respostes de «cara de plor», va explicar l’esmentada universitat en un comunicat. Reacció dels nadons Els autors, que publiquen les seves troballes a ‘Psychological Science’, consideren que podrien ampliar la nostra comprensió del desenvolupament dels receptors gustatius i olfactius humans i apunta que el que mengen les embarassades podria influir en les preferències gustatives dels nadons després de néixer. Els éssers humans experimenten el sabor a través d’una combinació de sabor i olor. Als fetus, es creu que això podria passar a l’inhalar i empassar-se el líquid amniòtic a l’úter. A l’observar les reaccions facials dels fetus «podem suposar que una sèrie d’estímuls químics passen a través de la dieta materna a l’entorn del fetus», en paraules de Benoist Schaal, de la Universitat de la Borgonya (França), un dels signants. L’equip, encapçalat per Beyza Ustun de la Universitat de Durham, va destacar que va ser «realment sorprenent veure la reacció dels nadons no nascuts als sabors de la col arrissada o la pastanaga durant les exploracions i compartir aquells moments amb els seus pares». Càpsules amb pastanaga i col El grup d’estudi estava format per dones de 18 a 40 anys, a les 32 i 36 setmanes d’embaràs, que van rebre una càpsula que contenia aproximadament 400 mil·ligrams de pastanaga o de col arrissada en pols uns 20 minuts abans de cada exploració. La participants no podien prendre cap aliment o beguda aromatitzada una hora abans de l’exploració i tampoc van ingerir res amb pastanaga o col arrissada aquell dia, per controlar així els factors que poguessin afectar les reaccions fetals. Les reaccions observades en els dos grups de sabors, comparades amb les dels fetus d’un grup de control que no es van exposar a cap dels sabors, van mostrar que l’exposició a una petita quantitat de gust de pastanaga o col arrissada «era suficient per estimular una reacció», va indicar la universitat. Aquest estudi podria tenir «importants implicacions per comprendre les primeres evidències de les capacitats fetals per percebre i discriminar els diferents sabors i olors dels aliments ingerits per les seves mares», segons una altra de la signants de la investigació Nadja Reissland. Els investigadors afirmen que les seves troballes també podrien ajudar la informació que es dona a les mares sobre la importància dels sabors i les dietes saludables durant l’embaràs.