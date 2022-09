És un aliment dolç i que a més a més aporta un gran valor nutricional. La seva composició fa que sigui de fàcil assimilació i digestió de manera que molta gent la fa servir periòdicament com un aliment per rendir millor en el seu dia a dia.És llavors quan sorgeix la pregunta: Què passa si prenc mel cada dia? Al principi, tal com assenyala l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), res. Són múltiples els beneficis per a la salut.

Segons aquest organisme, la mel té propietats beneficioses sobre el sistema digestiu. Els flavonoides que té aquest producte milloren el balanç de microorganismes del cos. Té poder antioxidant, un efecte antimicrobià, ajuda a la memòria i millora l'aprenentatge, així com el metabolisme lipídic. Fins i tot s'ha utilitzat tradicionalment com a antiinflamatori aplicat directament als músculs afectats. Tot i que és clar, tot ha de tenir un equilibri. Si es consumeix en excés, la mel pot contribuir al sobrepès, ja que la quantitat de sucre que conté és molt elevada. També és un producte que ha de ser evitat per persones amb pressió arterial baixa, i pot causar còlics, restrenyiment o inflor.