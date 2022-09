Tenir plantes a casa té beneficis. A part de decorar i aportar calma i benestar, purifiquen l’ambient. Durant el procés de fotosíntesi, les plantes absorbeixen el diòxid de carboni de l’ambient i el transformen en oxigen, necessari per a la respiració. Hi ha nombroses plantes apropiades per purificar l’aire de casa i filtrar les substàncies contaminants. Algunes de les més eficaces són:

Potus. És una de les plantes purificadores d’aire més fàcils de mantenir. És una planta enfiladissa, amb tiges de fins a vint metres i fulles ovalades de color verd brillant amb taques grogues. És perfecta per a qualsevol estança interior, fins i tot la cuina o el bany. Palmera de bambú. Pot arribar a fer tres metres d’altura i es caracteritza per les serves fulles verdes en forma de ploma. És molt resistent i no necessita massa quantitat de llum. Cinta. És típica de moltes llars perquè és molt fàcil de cuidar. Tolera bé la manca de llum, el fred i l’escassetat d’aigua. Les cintes són ideals per neutralitzar substàncies de l’aire com el diòxid de carboni. Llengua de sogra. És una de les plantes més utilitzades en decoració. Té les fulles dures i punxegudes, molt adaptable a atmosferes seques i calentes de les habitacions, llum pobra o falta de reg. Aguanta igual de bé les temperatures altes i les baixes. Heura. Aquesta trepadora típica d’exterior també s’adapta bé a dins de casa i ajuda a purificar l’aire. L’heura és de fàcil cultiu, necessita llum indirecta, humitat i evitar corrents d’aire. S’ha de podar com a mínim un cop l’any. Arbre del cautxú. També anomenat Ficus Robusta, és un tipus de ficus característic per les seves fulles amples d’un verd intens. El seu manteniment és molt simple, i s’utilitza molt per a la decoració. En pocs anys pot créixer molt ràpid: en una torreta pot arribar als dos metres d’altura.Aguanta bé la calor i l iagraden els espais lluminosos, sense sol directe. Com que té un índex elevat de transpiració, ajuda a mantenir la humitat en l’ambient. Espatifil·li. És una planta de fulles allargades i de color verd fosc, amb flors blanques. Creix bé en llocs lluminosos sense llum directa, amb reg moderat. Aloe vera. Coneguda per les seves propietats curatives, també purifica l’aire i és capaç d’alliberar grans dosis d’oxigen a l’ambient. És una planta fàcil de cuidar, ha d’estar exposada al sol i evitar la humitat i temperatures de menys de 10 graus. Assessora’t a Garden AMPANS Ubicat a la carretera de Manresa a Santpedor, a Garden AMPANS t’aconsellaran i t’assessoraran amb expertesa i confiança. A més, els clients del Garden de la Fundació AMPANS ajuden al projecte sociolaboral d’aquesta entitat, que fa costat a les persones amb discapacitat intel·lectual i en situació de vulnerabilitat. No t’ho pensis, vés-hi! GARDEN AMPANS gardenampansmanresa.com Carretera de Manresa a Sanpedor km 4,4 93 827 28 82