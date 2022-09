La quarta dosi contra la covid-19 s'han començat a administrar aquest dilluns a les persones més vulnerables junt amb la vacuna contra la grip. Les persones que viuen a residències de gent gran i els sanitaris d'aquests centres són els primers a rebre els vaccins, i aviat s'administrarà a la població general major de 80 anys, la qual rebrà un avís a través del seu CAP. Més endavant, la doble vacunació s'adreçarà a les persones d'entre 60 i 80 anys. Coincidint amb l'administració de les primeres vacunes a la residència Feixa Llarga de l'Hospitalet, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha celebrat que la campanya s'emmarca en la "normalització" de la pandèmia, sense la "necessitat de rapidesa" de les primeres vacunes del 2020.

El Departament de Salut ha detallat que disposa de 900.000 dosis de la vacuna contra la covid-19, amb previsió de rebre'n 900.000 més aquesta setmana. Són vacunes bivalents, adaptades a les soques del coronavirus de Wuhan i òmicron. En el cas de les vacunes contra la grip, aquestes són tetravalents, preparades per combatre dues soques de grip A i dues soques de grip B.

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha ressaltat que les vacunes d'aquesta campanya són "d'alta càrrega" per garantir més capacitat de resposta a les persones que tenen més dificultats envers aquestes malalties.

De moment, a les residències de gent gran

A partir d'aquest dilluns, Salut focalitza la doble campanya de vacunació a les residències de gent gran, tant pel que fa als residents com el personal que hi treballa. D'aquí a poc temps -en un termini que no s'ha concretat-, les persones majors de 80 anys rebran un avís del seu Centre d'Atenció Primària per adreçar-se a la seva infermera de referència i rebre els dos vaccins. Salut estima que aquesta franja d'edat engloba 400.000 persones.

La següent i última franja cridada a vacunar-se seran els majors de 60 anys i persones immunodeprimides, amb càncers i patologies greus, problemes cardiovasculars, respiratoris, amb diabetis, obesitat, malalties renals o embarassades. Tots hauran de demanar cita al seu CAP quan s'anunciï l'inici d'aquests col·lectius. Argimon ha recalcat que aquesta quarta dosi de la covid i la vacuna contra la grip no s'adrecen a la població menor de 60 anys sense patologies de risc.

El conseller de Salut ha celebrat l'efecte que han tingut les vacunes d'ençà que se'n va administrar la primera, el desembre del 2020. "Clarament la vacunació ha estat gran part de la solució" vers la covid, ha ressaltat Argimon, que ha situat aquesta nova campanya en el marc de la "normalització" de la pandèmia. A diferència de la primera campanya "en què calia córrer molt", ha dit, ara es pot desplegar una vacunació "lenta i tranquil·la" a través dels CAPs.

"Salut té mecanismes i capacitat per activar grans centres de vacunació"

Així i tot, també ha precisat que, si hi hagués una nova onada de casos que accelerés els contagis, Salut "té mecanismes i capacitat" per reactivar els grans centres de vacunació. "Però haurien de canviar les directrius europees de vacunació", ha insistit, tot apuntant que també haurien de canviar els criteris marc "i totes les condicions actuals" per ampliar la quarta dosi a la població menor de 60 anys.

El Departament de Salut calcula que aquesta doble campanya de vacunació acabarà a finals de desembre.