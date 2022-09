L'àcid docosahexaenoic (DHA) està associat amb una major capacita d'atenció selectiva i sostinguda en adolescents, mentre que l'àcid alfa-linolènic (ALA) està associat amb una menor impulsivitat, segons un estudi coliderat per ISGlobal i l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV). Els resultats confirmen la importància de tenir una dieta que aporti quantitats suficients d'aquests àcids grassos insaturats per a un desenvolupament cerebral saludable. Durant l'adolescència tenen lloc importants canvis estructurals i funcionals en el cervell, sobretot en la zona prefrontal, que juga un paper important en el control de l'atenció. El DHA és el més abundant en el cervell i particularment a la zona prefrontal.

El propòsit de l'estudi va ser determinar si un consum més elevat de DHA i d'ALA estava associat a una major capacitat d'atenció en un grup de 332 adolescents de diferents col·legis de Barcelona. Els participants es van sotmetre a proves informatitzades que mesuren temps de reacció per a determinar capacitat d'atenció selectiva i sostinguda, capacitat d'inhibició davants d'estímuls de distracció i impulsivitat.

També van respondre una sèrie de preguntes sobre hàbits dietètics i van donar mostres de sang per analitzar nivells de DHA i ALA en glòbuls vermells.

Els resultats mostren que majors nivells de DHA s'associen amb major capacitat d'atenció selectiva i sostinguda, i d'atenció inhibitòria. En canvi, l'ALA no es va associar amb capacitat d'atenció, però sí amb una menor impulsivitat. La primera autora de l'estudi, Ariadna Pinar-Marti, apunta que aquesta troballa pot ser clínicament rellevant, ja que la impulsivitat és una característica de diverses afectacions psiquiàtriques, com el TDAH.

L'investigador de l'IISPV Jordi Júlvez apunta que es necessiten més estudis per a confirmar una causa-efecte entre la major presència de DHA i els efectes en l'atenció, així com per entendre el rol de l'ALA. En tot cas, els investigadors apunten que les troballes se sumen a l'evidència ja existent sobre el benefici de consumir peixos grassos (la principal font de DHA) en moments en què el cervell s'està desenvolupant en la seva màxima sofisticació abans d'aconseguir l'adultesa.