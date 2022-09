Els intents de suïcidi registrats a Catalunya han augmentat en els darrers anys, sobretot entre els joves de 15 a 29 anys, un fet que accentua el paper de la família a l’hora de detectar possibles conductes que es puguin considerar susceptibles de desencadenar en un episodi d’autolesions. Amb motiu del Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, el passat 10 de setembre, els experts posen èmfasi en el paper de l’entorn i en l’acompanyament per prevenir els suïcidis, tant dels més joves com d’altres convivents en el nucli familiar.

Tenir una malaltia mental, canvis en la conducta o verbalitzar un malestar profund són factors que poden encendre les alarmes, moment en què cal contactar amb professionals del sector de a salut per abordar la situació.

Segons dades del Departament de Salut i l’Institut d’Estadística de Catalunya, el suïcidi és la primera causa de mort entre els homes de 15 a 44 anys, i entre les dones de 15 a 34. L’any 2020 es van registrar 556 morts per suïcidi. És una realitat cada vegada més agreujada, a l’Estat espanyol multiplica quasi per 3 les morts provocades per accidents de trànsit, és 13 vegades més que els homicidis i quasi 90 vegades més que la violència de gènere.

«El principal factor de risc de cometre un suïcidi és tenir una malaltia mental, però també hi ha senyals com un canvi en la conducta, ser una persona aïllada o sentir-se desesperat, sense sortida en la vida», explica Rosa Hernández, coordinadora de l’àmbit ambulatori de salut mental d’adults del Consorci Sanitari del Maresme. Actituds com acomiadar-se de la gent o fer un testament poden ser també evidències que alguna cosa no va bé: «No hem de menystenir aquests canvis, cal mirar si és un senyal d’alarma o no», apunta Hernández. En aquest sentit, assegura que els casos de suïcidi són més freqüents en homes que en dones, si bé és cert que elles solen fer més intents, i només a Catalunya cada any es registren uns 500 casos de suïcidi.

També hi ha casos en què la persona verbalitza el seu malestar, o que està cansat, que se sent una càrrega per a la família o que no te energia per tirar endavant. En alguns, fins i tot, s’arriba a dir de manera directa que vol morir. En el cas d’adolescents, els casos de conductes autolesives han incrementat en els darrers quatre anys, motiu pel qual es posa èmfasi en aquesta edat i el seu entorn més proper, la família. «La covid pot haver influït, però potser hi ha un tema social més profund, com viuen els joves, el contacte amb les pantalles, les xarxes socials i com s’integra a la societat, per això estem a l’expectativa de veure què passa amb aquest grup d’edat», afegeix. Sovint la conducta dels adolescents pot entendre’s com una manera de cridar l’atenció, però tot i això cal no girar l’esquena a qualsevol possible indici.

Campanya per prendre consciència

La Generalitat posarà en marxa una campanya «directa, dura i colpidora» per conscienciar de la necessitat de parlar obertament del suïcidi, una malaltia mental que arrossega un gran estigma social.