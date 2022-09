«Em dic Gerard Gómez Pereira, de 19 anys i d’Esparreguera, soc jugador de futbol professional de Primera Divisió. La gran oportunitat se’m va presentar al 2018 fitxant per RCD Espanyol cadet, i vaig progressar fins al 2022 a Divisió d’Honor. Segueixo uns entrenaments rigorosos, acompanyats d'un estil de vida exigent i compromès com a esportista d’elit. Des del gener d’aquest any, però, m’he lesionat en dues ocasions el turmell. Les lesions no se’m curaven correctament i vaig recórrer a varis tractaments per evitar que jugant se m’inflamés el turmell esquerra i hagués de parar. Sent esquerrà de xut i jugant de lateral esquerre, vaig haver d’estar fora del terreny de jocs durant més de quatre mesos, en un moment crucial de la meva carrera».

«Al juny vaig contactar amb Clínica Salvans i em van oferir el nou tractament amb medicina regenerativa. Al cap d'un mes em podia incorporar als entrenaments regulars i partits del mercat de fitxatges amb normalitat. Ara he començat la temporada 2022-2023 amb el Martorell i estic molt emocionat de reprendre intensament la meva carrera». A Clínica Salvans treballem amb sèrum autòleg ric en citocines, que consisteix en extreure sang del pacient i aïllar les citocines (elements regeneradors propis de l'organisme per sanar les lesions). Les citocines s'injecten al teixit lesionat i el teixit sana. Es pot aplicar en articulacions, tendons, ferides, nervis, artrosis o lligaments.