El calendari de vacunació de Catalunya inclou a partir d’ara el vaccí contra l’herpes zòster per a les persones de 65 i 80 anys. Salut va incloure el març aquesta vacuna per protegir persones en grup de risc i ara ho fa per a la gent gran, començant per aquestes dues cohorts d’edat. S’han adquirit 130.000 dosis per un import de prop de 17,6 milions d’euros. Una altra de les novetats del calendari és la vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH) en nois (fins ara es posava només a les noies). S’han comprat 67.000 dosis per vacunar els nois de 6è de primària (11-12 anys), per 3,1 milions d’euros. Salut calcula que, gràcies a les vacunes, s’eviten uns 34.000 casos a l’any de malalties immunoprevenibles, com de tos feina, galteres, xarampió o rubèola.

Una de les principals novetats de l’actualització del calendari vacunal a Catalunya és la incorporació del vaccí contra l’herpes zòster. Es tracta d’un acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut del 2021 i a Catalunya aquestes vacunes es van incorporar el març passat per als grups de risc. Ara, es començaran a administrar en grups d’edat i els responsables de Salut destaquen que aquesta vacunació evitarà «molt dolor i patiment en persones grans». Es vacunaran les persones de 65 anys i les de 80 amb la idea d’anar cobrint més població a mesura que arribin a aquestes edats en els propers anys. El cap de secció de malalties autoimmunes sistèmiques del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, Albert Selva, ha explicat que l’herpes zòster és el virus de la varicel·la latent en el gangli raquidi i que es reactiva quan baixa el sistema defensiu i és quan apareix el típic bèrbol. En les persones immunodeprimides, però, la malaltia no queda limitada a un segment i es pot generalitzar i fins i tot causar la mort, ha exposat Selva. El doctor ha assenyalat que tenen mitjans per diagnosticar i tractar la malaltia però ha recalcat que a nivell clínic els ajuda «moltíssim» disposar d’una vacuna per prevenir-la. Una altra de les novetats és la incorporació en aquest curs escolar de la vacuna del virus del papil·loma humà en els nois, després que el 2008 es comencés a vacunar les noies. Catalunya és la primera comunitat autònoma que vacuna els nois contra el VPH i ha adquirit 67.000 dosis per un import de 3.135.600 euros. La vacunació en les adolescents als 11-12 anys ha reduït en més d’un 60% la incidència de les berrugues anogenitals en noies entre 16 i 19 anys a Catalunya una dècada després. A més, les vacunes han donat una protecció indirecta als nois, amb una disminució d’entre el 4 i el 6% de les berrugues genitals, i també a les noies no vacunades.