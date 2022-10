Una jove de 16 anys va morir aquest divendres a Corral d’Almaguer (Toledo) després d’inhalar gas de recàrrega d’encenedors, segons han informat fonts del 112 de Castella-la Manxa.

El servei d’atenció d’urgències de la regió rebia l’avís a les 21.04 hores. Els fets van tenir lloc al parc municipal de la localitat.

Fins al lloc es van desplaçar la Guàrdia Civil, un equip mèdic d’urgències i una uvi. La menor, Sabina Natalia Szakacs, va morir al lloc.

L’ajuntament de la localitat ha decretat dol oficial des de les 14.00 hores de dissabte fins a les 14 hores d’aquest dilluns, durant els quals les banderes de l’Ajuntament de Corral de Almaguer onejaran a mig pal als edificis públics. A més, el consistori ha suspès «tots els actes oficials en què tingui participació aquesta corporació durant la declaració de dol».

Respirar per la boca

Pel que sembla, i segons mitjans locals, la jove estava amb un grup d’amics omplint amb un pot de gas, dels que es poden comprar als estancs per uns cinc euros, uns quants encenedors. I tal com s’ha posat de moda entre els joves, Sabina Natalia va inhalar el gas d’un per la boca i es va aixecar.

Va començar a trontollar perquè li faltava l’aire i va caure, colpejant-se contra el terra. Ara la Guàrdia Civil investiga si la mort es va produir pel cop rebut o per la inhalació de gas.

El gas que va inhalar Natalia es coneix com a gas isobutà o gas blau. Els efectes que provoca la inhalació d’aquest gas són similars als de l’alcohol: desinhibició, eufòria... però també falta de coordinació en els moviments, marejos, mal de cap, embús de les orelles i fins i tot atordiment.

Al·lucinacions i mort sobtada

El seu ús prolongat genera al·lucinacions, ja que deteriora la mielina, que és el teixit gras que recobreix les neurones. Altres danys irreversibles de les pràctiques inhalatòries a llarg termini són la pèrdua d’audició, les neuropaties (intuïdes en espasmes en les extremitats i les convulsions) i danys en el sistema nerviós central. Però aspirar dosis concentrades de butà pot portar a la síndrome de mort sobtada amb una sola presa i pot arribar per insuficiència cardíaca, causada per l’abús de la substància; o per asfíxia, ja que el component desplaça l’aire dels pulmons.