El Consorci Sanitari Integral ha patit la matinada de divendres una incidència en els seus sistemes d’informació generada per un ciberatac, segons han confirmat fonts del Departament de Salut, que han explicat que s’està treballant per resoldre aquesta incidència. L’atac afecta tots els centres que gestiona el consorci: els hospitals Moisès Broggi de Sant Joan Despí, el Dos de Maig de Barcelona i el General de l’Hospitalet, així com el CAP Sagrada Família de Barcelona, els CAP Collblanc i Torrassa, dues residències i l’Hospital Sociosanitari de l’Hospitalet, i dos centres d’atenció especialitzada de Sant Feliu de Llobregat.

El personal no pot consultar historials, programar o fer proves que estiguin connectades al servei, com ara radiografies. Metges i infermeres estan atenent els pacients que arriben a Urgències i als CAP sense fer ús dels sistemes informàtics. La Unitat Central de Delictes Informàtics dels Mossos d’Esquadra està investigant els fets.