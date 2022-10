Un estudi de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA) del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) ha analitzat més de 1.300 exemplars de 58 espècies de peix i marisc de consum humà que estaven a la venda a mercats d'Espanya (Menorca, Mallorca, Eivissa, Alacant, Ametlla de Mar i L'Ampolla), Itàlia (Gènova, Civitavecchia, Alguer) i França (Marsella). El treball, publicat a la revista ‘Environmental Pollution’, sosté que de totes elles, els exemplars de 13 espècies sempre presentaven concentracions de mercuri per sota de les recomanades com a segures per la Unió Europea (UE). Entre elles hi ha la sardina, el seitó, el besuc, l'orada o el calamar.

El mercuri és un element tòxic que perjudica els ronyons, pulmons i el sistema cardiovascular i nerviós, sobretot en dones embarassades i població infantil. A causa de les seves propietats fisicoquímiques, es pot transportar a llargues distàncies i dipositar-se en ecosistemes aquàtics, on és absorbit per peixos i altres organismes. La majoria del mercuri que és ingerit per la població humana prové, precisament, del consum de peix i marisc.