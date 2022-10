Sabies que els fruits secs poden ser els teus millors aliats contra l'ansietat i l'estrès diari a la feina? Elisa Escorihuela Navarro, nutricionista i farmacèutica, n'ha parlat recentment amb ABC, i ella recomana aquests aliments rics en fibra, vitamines B i E, magnesi, calci i fòsfor per sobre d'altres snacks ultraprocessats. Ara bé, cal anar amb compte, perquè la quantitat recomanada diària no és gaire elevada, i cal seguir uns consells per no passar-se.

Com menjar fruits secs a la feina? Sabem que l'ansietat es manifesta de manera molt habitual a la feina. Per això, el millor és portar sempre la quantitat justa de fruits secs. I el consell d'Elisa és que el dia d'abans deixis preparats 30 grams de fruits secs (nous, ametlles, avellanes... En tot cas sense estar fregits) en bossetes o tuppers. D'aquesta manera, mai no consumiràs més del compte. Tingues en compte que a més dels beneficis enumerats al principi d'aquest article, els fruits secs també són aliments rics en greixos saludables (monoinsaturats i poliinsaturats), per la qual cosa podràs reduir els nivells en sang del "colesterol dolent" i els triglicèrids.