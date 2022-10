El glaucoma no fa mal. Tampoc es nota la pèrdua de visió, almenys en les primeres fases, quan el dany és encara imperceptible per a la persona que el pateix. A mesura que avança, si el pacient no es tracta, afecta el nervi òptic i ja es comencen a manifestar els primers signes. Els més freqüents són la visió fluctuant o borrosa, la percepció d’halos al voltant de la llum o veure una boirina constant, tot i que varien segons el cas. I, en les fases més greus de la malaltia, el pacient perd parts del camp visual (visió lateral), que desemboquen en una visió de túnel prèvia a la ceguera total.

Segons el Dr. Brahim Azarfane, oftalmòleg expert en glaucoma a l’IMO Grup Miranza Manresa: “Aquesta malaltia es coneix com a ceguera silenciosa perquè en la majoria dels casos avança sense donar símptomes i s’estima que el 50% dels afectats als països europeus no està diagnosticat. L’exemple pràctic d’això vol dir que, probablement, la meitat de les persones que coneixem poden desenvolupar la malaltia”.

Tothom pot patir glaucoma?

Molts casos de glaucoma es diagnostiquen a partir d’accidents quotidians, com caigudes o cops amb elements que se situen en la visió lateral, com els marcs de les portes. De fet, l’oftalmòleg explica que “el glaucoma multiplica per quatre la possibilitat de patir caigudes”. Per això, els oftalmòlegs insisteixen que totes les persones, especialment les que tenen factors de risc, se sotmetin a revisions periòdiques de la vista.

Les persones amb glaucoma tenen 4 vegades més possibilitats de patir caigudes respecte a algú amb visió normal.

El principal factor de risc d’aquesta malaltia és la hipertensió ocular (pressió ocular elevada), però també n’hi ha molts altres com l’edat (especialment a partir dels 60 anys, tot i que la incidència augmenta com més grans ens fem), ser de raça negra i asiàtica, els antecedents familiars (si una persona de la família pateix glaucoma, la resta de membres tenen 10 vegades més possibilitats de desenvolupar-ne), tenir miopia o hipermetropia, les inflamacions oculars o haver estat sotmesos a cirurgies prèvies dels ulls, entre d’altres menys freqüents.

Teràpies personalitzades

El glaucoma no té cura. Tampoc es pot tractar la pèrdua de visió causada per la malaltia. “Afortunadament, podem frenar-ne l’avanç i abordar el principal factor de risc: la hipertensió ocular. No obstant això, és important que el pacient tingui en compte que es tracta d’una malaltia crònica, per a la qual cal un seguiment constant al llarg de la vida”, explica el Dr. Azarfane. Pel que fa als tractaments, poden ser amb col·liris, làser o quirúrgics i l’abordatge és personalitzat, segons el tipus de glaucoma que afecta el pacient, i l’evolució que tingui. “Avui dia, disposem de moltes teràpies i sovint en sorgeixen de noves que acostumen a ser millores en els fàrmacs o dispositius quirúrgics. No obstant això, la millor arma contra el glaucoma és conscienciar la població sobre la importància de les revisions periòdiques per abordar i tractar precoçment la patologia”, conclou l’expert.

Com seran els futurs tractaments per al glaucoma? Atès que el glaucoma provoca un dany progressiu en les fibres del nervi òptic, principalment a causa de la hipertensió ocular, no és gens estrany que una de les futures teràpies més prometedores sigui l’ús de neuroprotectors. Actualment, aquesta nova generació de tractaments es troba, en part, en fase d’investigació, i el seu objectiu és doble: protegir el nervi òptic i neutralitzar les toxines que poden danyar aquesta estructura ocular. No obstant això, molts col·liris per al tractament de la hipertensió ocular ja incorporen un efecte neuroprotector. Un altre grup de tractaments que seria viable per tractar la malaltia són les cèl·lules mare, atès que s’ha demostrat que tenen un gran potencial per tractar malalties neurogeneratives com el glaucoma. I, d’una altra banda, els tractaments amb antioxidants també són prometedors donat que l’estrès oxidatiu o l’envelliment cel·lular a causa de l’oxigen està implicat en el desenvolupament de la patologia, i aquesta condició causa la mort de les cèl·lules del nervi òptic. De fet, estudis recents han demostrat que els pacients amb certs tipus de glaucomes tenen més radicals lliures d’oxigen (responsables de l’estrès oxidatiu) en comparació amb una persona que no té la malaltia. Ambdós grups de teràpies es troben, actualment, en fase de recerca.

