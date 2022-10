Parlant sense embuts, quants aliments processats menges a la setmana sense preocupar-te del seu contingut calòric i la falta de micronutrients? Més dels que solem reconèixer. Però les vitamines, un dels dos micronutrients bàsics juntament amb els minerals, exerceixen un paper clau al teu organisme. De debò. Un bon exemple d'això és la vitamina B6, també coneguda com a piridoxina, que impacte directament en el teu estat anímic.

La cadena de reaccions és així: el teu estat anímic depèn en bona part dels neurotransmissors que s'alliberen dins l'organisme, el control dels neurotransmissors els realitza el sistema nerviós i el bon funcionament del sistema nerviós està relacionat amb l'activitat de la vitamina B6 . Una cadena que ha estat demostrada científicament. Concretament en una investigació de la School of Psychology and Clinical Language Sciences de la Universitat de Reading, al Regne Unit.

Segons indiquen des de la publicació Vitònica, "prendre suplements de la vitamina B6 redueix l'ansietat i l'estrès" en persones que no tenen els nivells adequats. I què passa si ja en disposes de suficient al cos gràcies a una dieta sana? L'excés de vitamina B6 que poguessis obtenir mitjançant suplements aniria directament al vàter via orina. O dit d'una altra manera, “un cop aconseguim un llindar mínim, com amb totes les vitamines i minerals, no aconseguirem millors resultats amb més quantitat”.

Aliments rics en vitamina B6

Però el que és clar és que cal garantir un mínim. I en realitat no és complicat. La llista de fonts riques en vitamina B6 inclou peixos com la tonyina o el salmó, carns com la de vaca o la de porc, i fruits secs com les nous i les llegums. I no t'oblidis de delícies com l'alvocat, la síndria o la pruna. Si segueixes una dieta equilibrada ho aconseguiràs.

De la mateixa manera, t'hauries de preocupar de tenir els nivells mínims recomanats de vitamina D, ja que “redueix considerablement els nivells de depressió”. I també afecta els índexs d'ansietat. Amb aquesta vitamina encara ho tens més fàcil: n'hi ha prou que t'exposis a la llum solar diversos dies a la setmana durant 15 minuts. També pots afegir peix blau a la dieta, ja que és l'aliment que conté nivells més alts de vitamina D. Sí, ets el que menges.