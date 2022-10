«El cervell és l'òrgan més important del nostre cos perquè és com el nostre ordinador central», afirma el doctor José Miguel Láinez, president de la Societat Espanyola de Neurologia. Gràcies a aquest òrgan sentim, pensem, aprenem, recordem i controlem totes les funcions del nostre cos: des de com ens movem, fins a com parlem, respirem, fem la digestió o com batega el nostre cor.

I cuidar bé el cervell és importantíssim i a vegades no li parem prou atenció. Coneixem com prevenir les malalties cardiovasculars, l'obesitat, la diabetis... però és molt probable que no sapiguem com prevenir una malaltia que afecti el nostre cervell, alerta Láinez. «Tant la prevenció, com la seva identificació primerenca quan apareixen els primers símptomes, són vitals per reduir l'impacte sociosanitari de les malalties neurològiques», afegeix el president de la SEN. Es calcula que més d'un 80% d'ictus i més del 30% d'Alzheimer es podrien evitar cuidant el cervell. Per això, els experts en neurologia faciliten set claus per mantenir el cervell en perfecte estat. El primer, cal que estimulem la nostra activitat cerebral i ens mantinguem mentalment actius. Hi ha moltes activitats que podem fer com llegir, escriure, memoritzar números de telèfon, participar en jocs de taula, realitzar activitats manuals, completar mots encreuats, aprendre i practicar un nou idioma.

Cal evitar el sedentarisme. Fer algun tipus d'activitat física de forma regular, ja sigui mitjançant la pràctica d'un esport o fent una o dues passejades diàries d'almenys 30 minuts.

Potenciar les relacions socials i afectives i evitar la incomunicació, l'aïllament social i, per descomptat, l'estrès.

Realitzar una dieta equilibrada, evitant l'excés de greixos animals i de sal i potenciar el consum de fruites i verdures (la famosa regla del cinc funciona!).

Portar hàbits de vida saludables. Ni alcohol, ni tabac ni drogues. I, per descomptat, dormir 8 hores diàries.

Controlar la hipertensió, ja que és el principal factor de risc de malalties cerebrovasculars com ara l'ictus.

Protegir el cervell contra les agressions físiques de l'exterior mitjançant la utilització sistemàtica del cinturó de seguretat als vehicles i del casc quan es viatja amb moto.