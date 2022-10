Amb vocació de suport en activitats de caràcter social i una àmplia voluntat de col·laboració i participació en iniciatives amb una orientació humanitària, Assistència Sanitària ha subscrit recentment un acord amb Metges Sense Fronteres (MSF), organització que desenvolupa la seva tasca en contextos de conflictes armats, violència, epidèmies o malalties oblidades i desastres naturals, entre d’altres.

Així, Assistència Sanitària participa amb una aportació de 200.000 euros per al Fons d’Emergències de l’organització, la meitat de la qual es destinarà a les activitats que MSF està duent a terme a Ucraïna. Precisament, amb consciència que no totes les crisis –tot i requerir una intervenció ràpida– generen la mateixa atenció que una guerra com la d’Ucraïna, aquest fons econòmic es va crear per poder actuar de forma independent i flexible orientant els recursos a les necessitats més greus en cada moment.

Amb l’ofici de metge com a punt de partida, la vocació per oferir assistència mèdica de qualitat allò on es necessiti ha estat la base d’una entesa entre Assistència Sanitària i MSF basada en el compromís i la confiança. En línia amb el seu programa de responsabilitat social corporativa, l’entitat es proposa, més enllà de les bones intencions, convertir en fets i accions concretes una manera de veure el món basada en els valors.

Com a grup sorgit de la col·laboració entre metges i pacients i la solidaritat inherent a l’esperit cooperativista, des dels seus inicis Assistència Sanitària s’adhereix i col·labora amb diverses propostes de responsabilitat social notables que es troben al seu abast, en especial si corresponen a l’àmbit sociosanitari.

190.000 assegurats i més de 4.000 metges

Assistència Sanitària és una companyia asseguradora mèdica exemple del cooperativisme sanitari, un particular model d’autogestió basat en la igualtat de metges i usuaris en els òrgans de decisió i gestió. Actualment, l’entitat compta amb 190.000 persones assegurades i un quadre facultatiu format per més de 4.000 metges i metgesses a la seva disposició. A més, és partner mèdic oficial del FC Barcelona.