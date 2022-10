La castanya, l'origen etimològic de la qual és Castanea vulgaris, és una fruita seca molt arrelada en la nostra tradició cultural i gastronòmica des de fa molts segles, malgrat ser un arbre originari d'Àsia. La temporada de castanyes comença a l'octubre, pren força durant la festivitat de Tots Sants i dura fins a desembre. És sens dubte el millor moment per a consumir-les. Tanmateix, també es recomana el seu consum per tenir múltiples característiques excepcionals.

1.- Són un aliment saciant a causa del seu contingut en fibra i en hidrats de carboni complexos. Es poden incloure en les dietes, sense excedir-se, ja que és la fruita seca menys calòrica, perquè el 52% de les castanyes és aigua. Ara bé, si les mengem torrades, que és una de les maneres tradicionals de fer-ho, perdrà part de la seva aigua.

2.- Ajuden a mantenir el nostre sistema ossi i dents en bones condicions, perquè posseeixen calci, fòsfor i magnesi.

3.- Estimulen el funcionament del nostre sistema nerviós. El seu contingut ric en minerals i en vitamines del grup B fan de les castanyes un aliment ideal per a prevenir alteracions o malalties neurològiques.

4.- Les persones diabètiques poden beneficiar-se del seu consum, ja que els carbohidrats que posseeix són d'absorció lenta.

5.- La proteïna vegetal de la castanya conté tots els aminoàcids essencials, quelcom interessant per a les persones que segueixen una dieta vegana, per a la gent gran i per als esportistes.

6.- Les castanyes tenen efecte cardioprotector. Com a bona fruita seca, les castanyes tenen greixos molt saludables i ens aporten àcids grassos omega 6 i omega 3.

7.- No tenen colesterol, igual que la resta de productes d'origen vegetal.

8.- Són riques en fibra, per la qual cosa contribueixen a que la nostra flora bacteriana estigui en condicions òptimes. Ajuden al bon funcionament del trànsit intestinal i contribueixen a prevenir el restrenyiment perquè tenen efecte diürètic. A més estan indicades per a prevenir i millorar les malalties de l'intestí gros o el càncer de còlon.

9.- Es poden consumir perfectament per persones hipertenses, a causa del seu baix contingut en sodi i alt contingut en potassi.

10.- Combaten l'anèmia. Per a prevenir o millorar els casos d'anèmia ferropènica, el cansament i la fatiga, les castanyes són les nostres aliades.

11.- És font destacada de vitamina C, imprescindible per a poder absorbir el ferro i fabricar, així, glòbuls vermells. I aquest element també és un bon antioxidant, per la qual cosa el consum equilibrat de castanyes ajuda a prevenir l'envelliment.

12.- Conté vitamina A, important per a la vista.

13.- Prevenen les enrampades. El seu contingut en calci al costat de l'aportació de potassi, el converteix en una fruita seca ideal per a prevenir la contracció muscular involuntària que es produeix en les enrampades.

Entre els molts nutrients que contenen, destaquen el calci, el ferro, el iode, el magnesi, el zinc, el potassi, el sodi, el fòsfor, les vitamines de tipus A,C i E i l'àcid fòlic.

CURIOSITATS SOBRE LES CASTANYES

El productor mundial de castanyes és la Xina, concretament, el 25% del total. A Espanya, la producció de castanyes està concentrada principalment a Galícia i a la comarca del Bierzo (Lleó). Encara que sempre es va creure que van ser els romans els qui la van portar al nostre país, s'ha descobert que ja hi havia llavors i carbó de castanyer molt abans. El castanyer d'Índies no té res a veure amb el castanyer comú, encara que els seus fruits siguin semblants. Els del castanyer d'Índies, són tòxics. Hi havia un costum entre els pobles antics, que feien ús de les peles de les castanyes i de les fulles de l'arbre per a enfosquir el cabell ros. Es creia, també que ajudava al creixement de cabell en els nounats. Segons una antiga superstició, les castanyes servien per a protegir-se contra el mal d'ull. En la nit de difunts, impedia que aquests s'emportessin a una persona mentre estava dormint, d'aquí la tradició de menjar-les en la nit dels difunts. El castanyer era reverenciat entre els antics grecs, al qual li deien "glans de Zeus". Les castanyes es poden congelar, sense pela o amb ella. En aquest cas convé fer-los un tall en la pela per a poder-les rostir directament sense esperar a descongelar-les (si no ho fem, pot ser que rebentin). Des de l'antiguitat les castanyes es relacionen tant amb la força i el vigor de Júpiter, com amb el món dels morts pertanyent a Saturn. Per això, molts les consideraven amulets que complien la funció d'aportar la sort, el vigor i la força de Júpiter, que a més, protegien de tot el negatiu. Relacionat doncs, amb un dels punts anteriors. Malgrat ser una fruita seca, s'assembla més a un cereal a causa de la seva composició i és que la seva carn és farinosa. Per aquest motiu, es recomana mastegar-les bé. Tot i que solen consumir-se torrades, es poden menjar crues, però pel seu alt contingut en tanins i fibra insoluble es poden fer massa indigestes. Es recomana per a això deixar-les emmagatzemades de set a deu dies després de la recol·lecció perquè baixi l'índex tànnic. Per a conservar-les, sempre és millor que estiguin tancades, i que reposin en un lloc sec, fresc i fosc. Poden mantenir-se així durant alguns mesos.

TIPUS DE CASTANYES

Hi han molts tipus de castanyes, però quatre variants són les més importants: Castanea sativa, Castanea mollisima, Castanea dentata i Castanea crenata, cadascuna amb diferents subtipus. La primera és la coneguda com a Castanya espanyola i és la que més es conrea a Europa. En la cuina tenen molts usos, podent-se consumir-se crues, bullides, torrades, mòltes en forma de farina (per a fer entre altres, pans de castanya), envasades com a melmelada o compota i deshidratades (les castanyes somalles).

L'ésser humà ha aprofitat els beneficis d'aquest fruit des de l'Edat de Pedra. És una de les plantes antigues que més ens han ajudat a prosperar pel seu alt contingut nutricional, per això, el cultiu de les castanyes s'ha anat estenent fins als nostres dies, sent la major part de la collita de castanyes, destinada a la indústria conservera.

Per a entendre la importància que ha tingut al nostre país, cal pensar en els refranys i dites que té. Aquí us deixem algun d’ells.

“Castanya bullida, castanya ensopida”

“Castanya torrada i calenta escalfa les mans… i el ventre.”

“Pel desembre es gelen les canyes i es torren les castanyes.”

“Pel novembre, bones torrades, castanyades i bunyolades.”

“Per l’octubre, cauen cabells i castanyes, i creixen banyes.”

“Per Sant Cebrià, castanyes a la mà.”

“Per Sant Lluc, la castanya salta del pelluc, i al cap de nou dies, a la fira la duc.”

“Per Tots Sants, castanyes i cargols amb banyes.”

“Ser més clos que una castanya”

Les “castanyes” també han servit d’inspiració per a moltes frases fetes: