Tenir nivells més alts de greix omega-3 de procedència vegetal redueix el risc de morir i d’haver d’ingressar a l’hospital en persones amb insuficiència cardíaca. Així ho estableix un estudi conjunt d’investigadors de l’Hospital Germans Trias i Pujol i l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques que ha publicat la revista Journal of the American College of Cardiology.

El treball ha fet el seguiment de gairebé un miler de pacients. Els resultats mostren que els pacients amb uns nivells baixos d’omega-3 vegetal en sang tenien un risc un 39% més alt de morir o ingressar a l’hospital, en comparació amb els que tenien nivells més alts. Fins ara s’han estudiat molt els omega-3 procedents del peix blau però en aquest treball els investigadors han investigat una variant que prové d’aliments vegetals, com per exemple les nous. L’estudi ha quantificat els nivells d’un àcid gras omega-3 vegetal en mostres de sang de més de 900 pacients afectats d’insuficiència cardíaca, els quals han estat seguits durant tres anys després de l’obtenció de la mostra de sang.