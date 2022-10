Làser CO2 és el làser per excel·lència en el tractament del rejoveniment cutani (resurfacing) i l’eliminació de lesions de la pell sense cirurgia. És un tractament suau i ambulatori, que s’adapta a cada persona i tipus de pell.

El làser de CO2 d’alta potència utilitza una longitud d’ona de 10.600nm que té com a objectiu l’aigua present als teixits. El feix de làser penetra a la pell i forma diminuts canals tèrmics sobre l’àrea a tractar. Això crea un efecte ablatiu i tèrmic en aquests canals (una microlesió), produint una vaporització del teixit superficial i alhora s’aconsegueix una estimulació dels fibroblasts, donant com a resultat una redensificació de la dermis.

Disposa de dos modes d’emissió, que permet fer una gran quantitat de patologies: làser CO2 fraccionat i làser CO2 ablatiu. En el primer cas, aquest mode d’emissió emet l’energia en forma de petites columnes sobre l’àrea a tractar, les quals penetren sobre el teixit, produint un escalfament intern. El tractament dona com a resultat una millora en l’aspecte de la pell, combatent les arrugues i la pell flàccida, minimitzant els porus i aportant més lluminositat. Entre els tractaments més comuns, es troben el resurfacing (rejoveniment facial complet), les estries i les marques d’acne, la millora de porus dilatats i pigmentació superficial o el rejoveniment complet de mans, zona de l’escot, coll, codi de barres labial.

Per altra banda, en el làser CO2 ablatiu, s’emet tota l’energia làser en un únic feix de llum de manera focalitzada, per tant, aconsegueix la vaporització gradual del teixit tractat de superfície a profunditat, a manera de bisturí. És un tractament molt precís, que no produeix sagnat i aconsegueix un efecte més ràpid d’activació i de regeneració natural de la pell. Entre els seus tractaments més comuns, es troben les berrugues, els fibrome o els quists dèrmics i epidèrmics.