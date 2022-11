A Europa, fins al 8 de novembre, s’havien identificat 25.375 casos confirmats de verola del mico, segons l’últim informe publicat pel Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès). Un brot que a Espanya –amb 7.377 de confirmats– els metges donen per controlat: no en veuen casos ni sospites. Això sí, adverteixen que la malaltia ha tingut «el patró típic d’una epidèmia» i que no està de més mantenir-se alerta. Així ho explica a El Periódico de España, del grup Prensa Ibérica, el doctor Pablo Fernández González, dermatòleg al madrileny Hospital Ramón y Cajal amb màster en Medicina Tropical de la Universitat Autònoma de Madrid.

El doctor Fernández González és un dels portaveus de l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV) per a la verola del mico. A finals d’agost, l’especialista parlava amb aquest diari i explicava que el brot, que va tenir el seu moment àlgid al juliol, ja s’estava començant a estabilitzar, ja que va passar de veure dos o tres pacients al dia a veure’n dos o tres per setmana. En aquests moments, afegeix el metge, gairebé no en veuen casos, ni tan sols sospites, malgrat que Espanya –la Comunitat de Madrid encapçalava el rànquing– va arribar a situar-se com un dels països europeus amb més notificacions.

Amb dades del Ministeri de Sanitat extretes del Sistema de Vigilància (SiViEs) del 10 de novembre, a Espanya s’han notificat 7.377 casos confirmats. Madrid, amb 2.521 afectats; Catalunya, amb 2.226 i Andalusia, amb 881, són les comunitats en les quals s’han registrat més afectats. Un total de 7.218 són homes i 159 són dones; l’edat oscil·la entre 7 mesos i 88 anys i la mitjana és de 37 anys. El 66,7% dels casos tenia entre 30 i 49 anys. Respecte als aspectes clínics, l’últim informe de Sanitat indica que un total de 5.348 casos (72,5%) van presentar algun símptoma durant el seu procés clínic (febre –en la majoria dels casos–, astènia, dolor de coll, dolor muscular o cefalea). L’exantema (erupció de la pell) es va localitzar a la zona anogenital en el 63,7% dels casos. La mitjana de dies entre la data d’inici del primer símptoma i la data d’aparició de l’erupció cutània per als 6.288 casos de què disposen d’informació va ser de 0 dies. A més, un total de 473 pacients dels 5.787 amb informació (8,2%) van presentar complicacions durant el seu procés clínic.

Explosió de casos

A peu de consulta, el que ha vist a l’Hospital Ramónyi Cajal el doctor Pablo Fernández González és que la verola del mico «ha tingut el patró típic d’una epidèmia». Parla d’una malaltia «no coneguda en el nostre medi, però sí en molts països on era –i continua sent, adverteix– endèmica. «Sabíem que podria aparèixer un brot epidèmic al nostre medi i se’n parlava en fòrums de medicina tropical i de dermatologia, així que podíem sospitar-ho. El que mai se sap és quan es produirà, com passa amb totes les epidèmies i pandèmies», afegeix.

El dermatòleg afirma que és complicat «saber en quin moment es produirà una explosió de casos». El missatge clau és que és «molt important detectar i conèixer aquests potencials patògens i tenir prou eines per reaccionar de la manera més ràpida possible quan apareix un brot d’aquestes característiques». Les malalties emergents, adverteix, són «impredictibles i inevitables i hi hem d’estar preparats». Així, si es parla de verola del mico, explica que els metges han vist «el patró típic d’una epidèmia, d’un virus emergent que s’ha introduït en una població susceptible, per això hi ha hagut una explosió de casos, però també, gràcies a la vacunació, s’ha aconseguit controlar».

Ara, indica, gairebé no se’n veuen casos. Ni sospites. Això sí, per la seva experiència, explica que, tot i que no és el mateix nivell d’alarma, no s’ha de baixar la guàrdia. «Ara ja no tenim aquest problema, però coneixem com s’ha comportat i com pot començar aquesta malaltia. Per això hem de continuar investigant, per conèixer millor el virus i les seves característiques epidemiològiques i clíniques», assegura el dermatòleg. Per exemple, s’està treballant en estudis d’immunitat, com es comporta, etcètera.

Quant a la presentació del quadro clínic, el metge parla d’un perfil molt heterogeni. «Alguns pacients presentaven lesions disperses; d’altres, una lesió única; d’altres més generalitzades...», descriu. Els metges no han trobat «cap patró que ho expliqui». En alguns pacients han vist cicatrius d’aquestes lesions, detalla, però com que encara hi ha molts dubtes sobre una malaltia que continuen investigant, també era «poc predictible» qui tindria o no aquesta marca, igual que encara desconeixen si aquestes cicatrius es mantindran o si desapareixeran. Això sí, en la majoria dels casos, conclou el metge, s’ha tractat d’«una malaltia benigna».